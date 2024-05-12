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Сильна магнітна буря накриє Землю 12 травня— чого чекати метеозалежним

12 травня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні в неділю, 12 травня — прогноз астросиноптиків
Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В Україні у неділю, 12 травня, очікується сильна магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуватиме у значному збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на дуже високому рівні. За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу Х3, що впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на рівні сильного шторму. Водночас високою буде сонячна активність.

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Дівчина страждає від головного болю. Фото: depositphotos

Сонячна активність на 12 травня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 40%;
  • імовірність великого геомагнітного шторму — 25%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 95%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 75%;
  • кількість сонячних плям — 76.

Як уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що їм передують. Для уникнення негативного впливу на здоров'я варто:

  • мінімізувати вживання кофеїну, тютюну та алкоголю;
  • дотримуватися режиму дня;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • зменшити фізичне та психічне навантаження;
  • відмовитися від надмірних фізичних навантажень та більше відпочивати;
  • спати щонайменше сім-вісім годин на добу.
яку загрозу несуть магнітні бурі 12 травня
Дівчина страждає від головного болю. Фото: shutterstock

Нагадаємо, 10 травня у небі над низкою областей України помітили північне сяйво.

Також ми писали, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка сталася ще наприкінці квітня. 

погода
космос
магнітні бурі
головний біль
Земля

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