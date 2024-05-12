Магнітні бурі в Україні в неділю, 12 травня — прогноз астросиноптиків

Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik

В Україні у неділю, 12 травня, очікується сильна магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуватиме у значному збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на дуже високому рівні. За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу Х3, що впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на рівні сильного шторму. Водночас високою буде сонячна активність.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: depositphotos

Сонячна активність на 12 травня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 40%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 25%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 95%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 75%;

кількість сонячних плям — 76.

Як уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що їм передують. Для уникнення негативного впливу на здоров'я варто:

мінімізувати вживання кофеїну, тютюну та алкоголю;

дотримуватися режиму дня;

регулярно та правильно харчуватися;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

зменшити фізичне та психічне навантаження;

відмовитися від надмірних фізичних навантажень та більше відпочивати;

спати щонайменше сім-вісім годин на добу.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: shutterstock

Нагадаємо, 10 травня у небі над низкою областей України помітили північне сяйво.

Також ми писали, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка сталася ще наприкінці квітня.