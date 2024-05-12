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Сильная магнитная буря накроет Землю 12 мая — чего ждать метеозависимым

12 мая 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине в воскресенье, 12 мая - прогноз астросиноптиков
Девушка страдает от головных болей. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В Украине в воскресенье, 12 мая, ожидается сильная магнитная буря. Магнитосфера Земли будет в значительном возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа солнечная активность была на очень высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса Х3, влияющих на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет на уровне сильного шторма. В то же время, высокой будет солнечная активность.

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Девушка страдает от головных болей. Фото: depositphotos

Солнечная активность на 12 мая

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 25%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 95%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 75%;
  • количество солнечных пятен — 76.

Как избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в предшествующие им дни. Во избежание негативного влияния на здоровье следует:

  • минимизировать употребление кофеина, табака и алкоголя;
  • соблюдать режим дня;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • уменьшить физическую и психическую нагрузку;
  • отказаться от чрезмерных физических нагрузок и больше отдыхать;
  • спать минимум семь-восемь часов в сутки.
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Девушка страдает от головных болей. Фото: shutterstock

Напомним, 10 мая в небе над рядом областей Украины заметили северное сияние.

Также мы писали, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, которая произошла еще в конце апреля.

погода
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