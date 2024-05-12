Погода в Украине 13 мая от Наталки Диденко

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник, 13 мая, ожидается холодная погода. Днем температура воздуха будет около +10...+15 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Читайте также:

Погода в Украине 13 мая

Сегодня в Украине ожидается прохладная погода. В частности, в ближайшую ночь прогнозируют температуру воздуха +3...+7 °C, местами возможны заморозки.

Днем столбики термометров поднимутся до +10...+15 °C, на юге до +17 °C, в западных областях — +15...+20 °C.

Диденко прогнозирует, что днем дожди периодически пройдут повсюду в Украине, разве что в западных областях будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве 13 мая

В Киеве ночью будет сухая и холодная погода, возможны заморозки.

А днем местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+12 °C.

Скриншот поста Диденко

Ранее Укргидрометцентр предупредил украинцев, что завтра погода будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются дожди и заморозки.

Также мы писали, что в Одессе завтра осадков не ожидается, но в целом ожидается прохладный день. Температура воздуха не будет подниматься выше +16 °C.