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Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о холодной погоде завтра — какие области минует

12 мая 2024 21:08
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 13 мая от Наталки Диденко
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в понедельник, 13 мая, ожидается холодная погода. Днем температура воздуха будет около +10...+15 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Сегодня в Украине ожидается прохладная погода. В частности, в ближайшую ночь прогнозируют температуру воздуха +3...+7 °C, местами возможны заморозки.

Днем столбики термометров поднимутся до +10...+15 °C, на юге до +17 °C, в западных областях — +15...+20 °C.

Диденко прогнозирует, что днем дожди периодически пройдут повсюду в Украине, разве что в западных областях будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве 13 мая

В Киеве ночью будет сухая и холодная погода, возможны заморозки.

А днем местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+12 °C.

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Скриншот поста Диденко

Ранее Укргидрометцентр предупредил украинцев, что завтра погода будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются дожди и заморозки.

Также мы писали, что в Одессе завтра осадков не ожидается, но в целом ожидается прохладный день. Температура воздуха не будет подниматься выше +16 °C.

погода
похолодание
весна
Наталка Диденко
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май

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