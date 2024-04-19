Прогноз погоди на суботу, 20 квітня, від Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться
Погода в Україні у суботу, 20 квітня, почне покращуватися. Вночі очікуються заморозки, але вдень стовпчики термометрів сягнуть позначок +12...+18 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 20 квітня
За її словами, вночі будуть заморозки у більшості областей України, окрім півдня та південного сходу.
А вдень в Україні потеплішає до +12...+18 °C, місцями пройдуть дощі на заході, у центральних та південних областях.
На решті території очікується суха погода без опадів. На сході та півдні прогнозують сильний вітер.
А вже в неділю в Україну прийде активний циклон із півдня, тому погода ускладниться: очікуються дощі, сильний вітер, температура повітря знизиться у всіх областях, окрім східних..
Погода в Києві 20 квітня
У Києві найближчої ночі також очікуються заморозки -2...0 °C, а завтра вдень потеплішає до +14...+15 °C.
Південно-східний вітер стихне, буде помірний або слабкий. День суботи прогнозують без опадів.
Нагадаємо, днями українські Карпати замело снігом. На високогір'ї зафіксували морозну погоду та снігопад.
А в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.
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