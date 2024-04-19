Прогноз погоды на субботу, 20 апреля, от Наталки Диденко

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в субботу, 20 апреля, начнет улучшаться. Ночью ожидаются заморозки, но днем столбики термометров достигнут отметок +12...+18 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 20 апреля

По ее словам, ночью будут заморозки в большинстве областей Украины, кроме юга и юго-востока.

Днем в Украине потеплеет до +12...+18 °C, местами пройдут дожди на западе, в центральных и южных областях.

На остальной территории ожидается сухая погода без осадков. На востоке и юге прогнозируется сильный ветер.

А уже в воскресенье в Украину придет активный циклон с юга, поэтому погода усложнится: ожидаются дожди, сильный ветер, температура воздуха снизится во всех областях, кроме восточных.

Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 20 апреля

В Киеве в ближайшую ночь также ожидаются заморозки -2...0 °C, а завтра днем потеплеет до +14...+15 °C.

Юго-восточный ветер стихнет, будет умеренный или слабый. В субботу прогнозируют без осадков.

Скриншот поста Диденко

Напомним, на днях украинские Карпаты замело снегом. На высокогорье зафиксировали морозную погоду и снегопад.

А в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.