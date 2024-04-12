Прогноз погоди на 13-14 квітня від Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, де на вихідних пройдуть дощі з грозами
Погоду в Україні на вихідних, 13-14 квітня, прогнозують теплою. Стовпчики термометрів піднімуться до максимальної позначки +25 °C. В деяких регіонах очікуються дощі, можливі грози.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 13-14 квітня
Так, протягом вихідних в Україні буде тепло.
Вдень прогнозують температуру повітря +17...+22 °C, на півдні та сході +22...+25 °C.
В обидва дні і на заході, і на півночі задуватиме рвучкий вітер.
Протягом 13 квітня очікуються дощі, подекуди із грозами, на Вінниччині та Черкащині. На решті території — сухо.
14 квітня більша частина дня пройде без опадів, а з другої половини та увечері в західних та північних областях буде дощ.
Погода у Києві 13-14 квітня
У Києві в суботу місцями очікується невеликий дощ, температура повітря буде близько +18 °C.
У неділю опади прогнозують аж надвечір, а стовпчики термометрів сягнуть максимальної позначки +20...+22 °C.
Нагадаємо, найближчими днями у Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, 12-14 квітня варто бути обережними при поводженні з вогнем.
Також ми писали, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.
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