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Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, де на вихідних пройдуть дощі з грозами

12 квітня 2024 14:07
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 13-14 квітня від Наталки Діденко
Чоловік йде під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погоду в Україні на вихідних, 13-14 квітня, прогнозують теплою. Стовпчики термометрів піднімуться до максимальної позначки +25 °C. В деяких регіонах очікуються дощі, можливі грози.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 13-14 квітня

Так, протягом вихідних в Україні буде тепло.

Вдень прогнозують температуру повітря +17...+22 °C, на півдні та сході +22...+25 °C.

В обидва дні і на заході, і на півночі задуватиме рвучкий вітер.

Протягом 13 квітня очікуються дощі, подекуди із грозами, на Вінниччині та Черкащині. На решті території — сухо.

14 квітня більша частина дня пройде без опадів, а з другої половини та увечері в західних та північних областях буде дощ.

Погода у Києві 13-14 квітня

У Києві в суботу місцями очікується невеликий дощ, температура повітря буде близько +18 °C.

У неділю опади прогнозують аж надвечір, а стовпчики термометрів сягнуть максимальної позначки +20...+22 °C.

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Нагадаємо, найближчими днями у Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, 12-14 квітня варто бути обережними при поводженні з вогнем.

Також ми писали, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

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