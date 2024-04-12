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Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где в выходные пройдут дожди с грозами

12 апреля 2024 14:07
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 13-14 апреля от Наталки Диденко.
Человек идет под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине на выходных, 13-14 апреля, прогнозируют теплой. Столбики термометров поднимутся до максимальной отметки +25 °C. В некоторых регионах ожидаются дожди, возможны грозы.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 13-14 апреля

Так, в течение выходных в Украине будет тепло.

Днем прогнозируют температуру воздуха +17...+22 °C, на юге и востоке +22...+25 °C.

В оба дня и на западе, и на севере будет дуть порывистый ветер.

В течение 13 апреля ожидаются дожди, местами с грозами, в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории — сухо.

14 апреля большая часть дня пройдет без осадков, со второй половины и вечером в западных и северных областях будет дождь.

Погода в Киеве 13-14 апреля

В Киеве в субботу местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха около +18 °C.

В воскресенье осадки прогнозируют вечером, а столбики термометров достигнут максимальной отметки +20...+22 °C.

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Напомним, в ближайшие дни в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, 12-14 апреля следует быть осторожными при обращении с огнем.

Также мы писали, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

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