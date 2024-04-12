Прогноз погоды на 13-14 апреля от Наталки Диденко.

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где в выходные пройдут дожди с грозами
Погода в Украине на выходных, 13-14 апреля, прогнозируют теплой. Столбики термометров поднимутся до максимальной отметки +25 °C. В некоторых регионах ожидаются дожди, возможны грозы.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 13-14 апреля
Так, в течение выходных в Украине будет тепло.
Днем прогнозируют температуру воздуха +17...+22 °C, на юге и востоке +22...+25 °C.
В оба дня и на западе, и на севере будет дуть порывистый ветер.
В течение 13 апреля ожидаются дожди, местами с грозами, в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории — сухо.
14 апреля большая часть дня пройдет без осадков, со второй половины и вечером в западных и северных областях будет дождь.
Погода в Киеве 13-14 апреля
В Киеве в субботу местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха около +18 °C.
В воскресенье осадки прогнозируют вечером, а столбики термометров достигнут максимальной отметки +20...+22 °C.
Напомним, в ближайшие дни в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, 12-14 апреля следует быть осторожными при обращении с огнем.
Также мы писали, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.
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