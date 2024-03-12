Прогноз погоди в Україні на 13 березня від Наталки Діденко

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у середу, 13 березня, буде з дощем та мокрим снігом. Прогнозується незначне потепління у всіх областях. Стовпчики термометрів досягнуть максимальної позначки +15 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, завтра вдень в більшості областей очікується дощ та мокрий сніг. Однак у північній частині країни атмосфера обмежиться просто щільною хмарністю.

Температура повітря вночі незначно опуститься нижче 0 °C, а на півдні та заході +2...+5 °C.

Вдень передбачається +2...+7 °C, на Закарпатті до +10 °C, а в Криму до +15 °C.

Погода в Києві 13 березня

У Києві завтра буде хмарна погода, подекуди є ймовірність невеликих опадів у вигляді дощу та мокрого снігу.

Температура повітря вночі становитиме близько 0 °C, вдень +3...+5 °C.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, 10 березня через сприятливі погодні умови та активне виробництво електроенергії сонячними станціями за командою диспетчера Укренерго застосовувалося обмеження генерації потужністю 2 226 МВт.

Також народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима.