Прогноз погоды в Украине на 13 марта от Наталки Диденко.

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в среду, 13 марта, будет с дождем и мокрым снегом. Прогнозируется незначительное потепление во всех областях. Столбики термометров достигнут максимальной отметки +15 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 13 марта

По словам Диденко, завтра днем в большинстве областей ожидается дождь и мокрый снег. Однако в северной части страны атмосфера ограничится просто плотной облачностью.

Температура воздуха ночью незначительно опустится ниже 0 °C, а на юге и западе +2...+5 °C.

Днем предполагается +2...+7°C, в Закарпатье до +10°C, а в Крыму до +15°C.

Погода в Киеве 13 марта

В Киеве завтра будет облачная погода, местами вероятность небольших осадков в виде дождя и мокрого снега.

Температура воздуха ночью будет около 0°C, днем +3...+5°C.

Скриншот поста Диденко

Напомним, 10 марта из-за благоприятных погодных условий и активного производства электроэнергии солнечными станциями по команде диспетчера Укрэнерго применялось ограничение генерации мощностью 2 226 МВт.

Также народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима.