Погода в Україні завтра, 8 лютого — прогноз Наталії Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні погіршиться погода
В Україні відбудеться погіршення погодних умов у четвер, 8 лютого. Стовпчики термометрів максимально опустяться до -2°C, місцями йтиме мокрий сніг та дощ.
Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 8 лютого
За словами Діденко, завтра передбачається похолодання, температура повітря становитиме -2...+4°C.
У районах поблизу Кропивницького, Луганська, Донецька та Дніпра повітря прогріється до +4...+7°C, а на півдні прогнозують ще теплішу погоду без істотних опадів — протягом дня буде +10...+15°C.
Вітер прогнозується без змінних напрямків, невеликий чи помірний.
Як змінюватиметься погода впродовж тижня
Вже 9 лютого очікується збільшення опадів та переважно холодна погода і лише на півдні буде дуже тепло.
За словами Діденко, з 10 лютого в Україну прийде поступове потепління до +10...+16°C і триватиме до 15 лютого — тоді повернеться холодна погода.
Погода в Києві 8 лютого
Небо над столицею буде хмарним, місцями у місті пройде невеликий мокрий сніг. Вночі температура повітря очікується в межах +1...+3°C, а вдень +2...+4°C.
Нагадаємо, що харківський бабак Тимко спрогнозував, що весна в цьому році настане через шість тижнів. Крім того, в бабака запитали, що українцям допоможе виграти війну проти РФ.
Також ми писали, що в ООН зафіксували новий температурний рекорд у Європі. Він був встановлений в Італії 11 серпня 2021 року — тоді температура повітря становила 48,8°C.
Читайте Новини.LIVE!