Погода в Україні завтра, 8 лютого — прогноз Наталії Діденко

Заметіль на вулиці. Фото: УНІАН

В Україні відбудеться погіршення погодних умов у четвер, 8 лютого. Стовпчики термометрів максимально опустяться до -2°C, місцями йтиме мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 8 лютого

За словами Діденко, завтра передбачається похолодання, температура повітря становитиме -2...+4°C.

У районах поблизу Кропивницького, Луганська, Донецька та Дніпра повітря прогріється до +4...+7°C, а на півдні прогнозують ще теплішу погоду без істотних опадів — протягом дня буде +10...+15°C.

Карта потоків. Фото: Наталка Діденко

Вітер прогнозується без змінних напрямків, невеликий чи помірний.

Як змінюватиметься погода впродовж тижня

Вже 9 лютого очікується збільшення опадів та переважно холодна погода і лише на півдні буде дуже тепло.

За словами Діденко, з 10 лютого в Україну прийде поступове потепління до +10...+16°C і триватиме до 15 лютого — тоді повернеться холодна погода.

Погода в Києві 8 лютого

Небо над столицею буде хмарним, місцями у місті пройде невеликий мокрий сніг. Вночі температура повітря очікується в межах +1...+3°C, а вдень +2...+4°C.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, що харківський бабак Тимко спрогнозував, що весна в цьому році настане через шість тижнів. Крім того, в бабака запитали, що українцям допоможе виграти війну проти РФ.

Також ми писали, що в ООН зафіксували новий температурний рекорд у Європі. Він був встановлений в Італії 11 серпня 2021 року — тоді температура повітря становила 48,8°C.