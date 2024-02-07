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Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ухудшится погода

7 февраля 2024 13:28
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине завтра, 8 февраля — прогноз Натальи Диденко.
Метель на улице. Фото: УНИАН
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Людмила Войтюк
Редактор

В Украине произойдет ухудшение погодных условий в четверг, 8 февраля. Столбики термометров максимально опустятся до -2°C, местами пойдет мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает народная синоптика Наталья Диденко.

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По словам Диденко, завтра ожидается похолодание, температура воздуха будет -2...+4°C.

В районах близ Кропивницкого, Луганска, Донецка и Днепра воздух прогреется до +4...+7°C, а на юге прогнозируют еще более теплую погоду без существенных осадков — в течение дня будет +10...+15°C.

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Карта потоков. Фото: Наталья Диденко

Ветер прогнозируется без переменных направлений, небольшой или умеренный.

Як змінюватиметься погода впродовж тижня

Однако уже 9 февраля ожидается увеличение осадков и преимущественно холодная погода, и только на юге будет очень тепло.

По словам Диденко, с 10 февраля в Украину придет постепенное потепления до +10...+16°C и будет длиться до 15 февраля — тогда опять вернется холодная погода.

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Небо над столицей будет пасмурным, местами в городе пройдет небольшой мокрый снег. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +1...+3°C, а днем +2...+4°C.

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Скриншот поста Диденко

Напомним, что харьковский сурок Тимко спрогнозировал, что весна в этом году наступит через шесть недель. Кроме того, у сурка спросили, что украинцам поможет выиграть войну против РФ.

Мы также писали, что в ООН зафиксировали новый температурный рекорд в Европе. Он был установлен в Италии 11 августа 2021 — тогда температура воздуха составляла 48,8°C.

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