Погода в Украине завтра, 8 февраля — прогноз Натальи Диденко.

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ухудшится погода
В Украине произойдет ухудшение погодных условий в четверг, 8 февраля. Столбики термометров максимально опустятся до -2°C, местами пойдет мокрый снег и дождь.
Об этом сообщает народная синоптика Наталья Диденко.
Погода в Украине 8 февраля
По словам Диденко, завтра ожидается похолодание, температура воздуха будет -2...+4°C.
В районах близ Кропивницкого, Луганска, Донецка и Днепра воздух прогреется до +4...+7°C, а на юге прогнозируют еще более теплую погоду без существенных осадков — в течение дня будет +10...+15°C.
Ветер прогнозируется без переменных направлений, небольшой или умеренный.
Як змінюватиметься погода впродовж тижня
Однако уже 9 февраля ожидается увеличение осадков и преимущественно холодная погода, и только на юге будет очень тепло.
По словам Диденко, с 10 февраля в Украину придет постепенное потепления до +10...+16°C и будет длиться до 15 февраля — тогда опять вернется холодная погода.
Погода в Киеве 8 февраля
Небо над столицей будет пасмурным, местами в городе пройдет небольшой мокрый снег. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +1...+3°C, а днем +2...+4°C.
Напомним, что харьковский сурок Тимко спрогнозировал, что весна в этом году наступит через шесть недель. Кроме того, у сурка спросили, что украинцам поможет выиграть войну против РФ.
Мы также писали, что в ООН зафиксировали новый температурный рекорд в Европе. Он был установлен в Италии 11 августа 2021 — тогда температура воздуха составляла 48,8°C.
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