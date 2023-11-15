Погода в Україні 16 листопада — прогноз від Наталки Діденко

Сильний вітер та мокрий сніг. Фото: REUTERS

Завтра, 16 листопада, в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг. Окрім того, у Києві буде сильний рвучкий вітер, поривами до 12-15 м/с.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За прогнозами Діденко, 16 листопада в Україні місцями пройде невеликий дощ, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг. В більшості західних областях опади припиняться.

Окрім того, завтра практично повсюди посилиться вітер до штормових поривів. Температура повітря найближчої ночі становитиме 0...+5 °C, на півдні до +9 °C, проте вдень стовпчики термометрів трохи зростуть до +4... +9 °C, у південній частині та на південному сході +9... +12 °C, а в Криму до +14 °C.

Мапа вітрів. Фото: Наталка Діденко

Також синоптик розповіла, що 18 листопада погода буде особливо несприятливою із сильним мокрим снігом та штормовим вітром, а в неділю, 19 листопада, на півдні, в центрі та на сході пройдуть сильні дощі та буде сильний вітер.

Також Діденко спрогнозувала, що 23 та 24 листопада у північній частині України та на північному сході (Сумщина, Полтавщина, Харківщина) значно похолодає, температура повітря опустить аж до -10... -14 °C.

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"У Києві 16 листопада буде рвучкий вітер, до 12-15 м/с. Будьте дуже обережними під старими деревами, великими гілками, білбордами, непевними дротами та дахами будинків", — попередила синоптик.

Окрім того, місцями в Києві завтра очікується невеликий дощ, а ввечері можливий мокрий сніг. Впродовж доби температура повітря буде приблизно однаковою, +4... +6 °C, а ввечері стовпчики термометрів опустяться до +1... +4 °C.

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозують сильні дощі у Львівській, Рівненській, Житомирській, Сумській та інших областях, на решті території — помірні. Тим часом в одному регіоні вже настала справжня зима з ожеледицею на дорогах та температурою повітря до -3 °C.