Погода в Украине 16 ноября — прогноз от Натальи Диденко

Сильный ветер и мокрый снег. Фото: REUTERS

Завтра, 16 ноября, в отдельных районах Киевской, Черниговской и Сумской области возможен мокрый снег. Кроме того, в Киеве будет сильный порывистый ветер, порывами до 12-15 м/с.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По прогнозам Диденко, 16 ноября в Украине местами будет небольшой дождь, а в отдельных районах Киевской, Черниговской и Сумской областях возможен мокрый снег. В большинстве западных областях осадки прекратятся.

Кроме того, завтра практически повсюду усилится ветер до штормовых порывов. Температура воздуха в ближайшую ночь составит 0...+5 °C, на юге до +9 °C, однако днем столбики термометров немного вырастут до +4... +9 °C, в южной части и на юго-востоке +9...+12 °C, а в Крыму до +14 °C.

Карта ветров. Фото: Наталья Диденко

Также синоптик рассказала, что 18 ноября погода будет особенно неблагоприятная с сильным мокрым снегом и штормовым ветром, а в воскресенье, 19 ноября, на юге, в центре и на востоке пройдут сильные дожди и сильный ветер.

Также Диденко спрогнозировала, что 23 и 24 ноября в северной части Украины и северо-востоке (Сумская, Полтавская и Харьковская области) значительно похолодает, температура воздуха опустит до -10... -14 °C.

Погода в Киеве 16 ноября

"В Киеве 16 ноября будет порывистый ветер, до 12-15 м/с. Будьте очень осторожны под старыми деревьями, большими ветвями, билбордами, неуверенными проволоками и крышами домов", — предупредила синоптик.

Кроме того, местами в Киеве завтра ожидается небольшой дождь, а к вечеру возможен мокрый снег. В течение суток температура воздуха будет примерно одинаковой, +4...+6°C, а вечером столбики термометров опустятся до +1...+4°C.

Напомним, сегодня синоптики прогнозируют сильные дожди во Львовской, Ровенской, Житомирской, Сумской и других областях, на остальной территории умеренные. Тем временем в одном регионе уже наступила настоящая зима с гололедицей на дорогах и температурой воздуха до -3 °C.