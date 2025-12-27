Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Насувається сильна хуртовина — де оголосили штормове попередження arrow

Насувається сильна хуртовина — де оголосили штормове попередження

27 грудня 2025 23:57
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні завтра 28 грудня — які області замете снігом
Люди йдуть вулицею під час снігопаду. Фото: Олег Куцький / УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні в неділю, 28 грудня, буде небезпечною. Синоптики попереджають про штормовий вітер до 28 м/с та сильний снігопад. Оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпечності. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 28 грудня

"Неділя, завершальна неділя тижня 2025 року, буде в Україні із снігом та сильним вітром [...] Сніг та мокрий сніг 28-го грудня організують атмосферні фронти східного циклону", — попереджає синоптикиня Наталка Діденко.

Погода на 28 грудня 2025 року
Погода в Європі. Фото: facebook.com/tala.didenko

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, сильний снігопад розпочнеться вночі на північному сході країни й пошириться на решту території. Дороги вкриє ожеледиця. 

Вночі може вдарити мороз до -5 °C, однак вдень температура повітря становитиме в діапазоні -3...+2 °C.

Прогноз на завтра 28 грудня
Мапа погоди в Україні на 28 грудня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Водночас синоптики попереджають про сильний вітер до 15-20 м/с та хуртовину на Правобережжі, вночі на Сумщині, Полтавщині та Харківщині теж сильний снігопад. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Водночас на заході, Вінниччині та Одещині пориви вітру можуть сягати 25-28 м/с. У цих регіонах оголошено ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.

Погода в Україні 28.12.2025
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: facebook.com/UkrHMC

Нагадаємо, що після Різдва Київ засипало снігом. До розчищення доріг залучали комунальні служби в посиленому режимі.

Також ми повідомляли, що синоптики спрогнозували, якою буде погода на Новий рік-2026.

негода Укргідрометцентр Наталка Діденко штромове попередження буря снігопад
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:06 РФ била по шести районах Київщини — поліція показала наслідки

00:05 Усик підтвердив ім'я свого наступного суперника

00:04 Подоляк відповів, без кого впаде російська економіка

27 грудня

23:57 Насувається сильна хуртовина — де оголосили штормове попередження

23:21 У Евертоні повідомили, чи хочуть залишити Миколенка

23:19 Путіну доповіли про "захоплення" Гуляйполя — реакція Генштабу ЗСУ

23:06 Україна проведе ще одну розмову з лідерами ЄС, — Зеленський

22:35 Абрамович не хоче віддавати Україні гроші за Челсі

Вибори Президента та референдум щодо миру, — інтервʼю Подоляка - 80x80

Вибори Президента та референдум щодо миру, — інтервʼю Подоляка

22:31 Нардепи від "Слуги народу" отримали підозри — деталі від ЗМІ

21:43 Росія завдає ударів по Одесі — в місті вибухи

00:06 РФ била по шести районах Київщини — поліція показала наслідки

00:05 Усик підтвердив ім'я свого наступного суперника

00:04 Подоляк відповів, без кого впаде російська економіка

27 грудня

23:57 Насувається сильна хуртовина — де оголосили штормове попередження

23:21 У Евертоні повідомили, чи хочуть залишити Миколенка

23:19 Путіну доповіли про "захоплення" Гуляйполя — реакція Генштабу ЗСУ

23:06 Україна проведе ще одну розмову з лідерами ЄС, — Зеленський

22:35 Абрамович не хоче віддавати Україні гроші за Челсі

Вибори Президента та референдум щодо миру, — інтервʼю Подоляка - 80x80

Вибори Президента та референдум щодо миру, — інтервʼю Подоляка

22:31 Нардепи від "Слуги народу" отримали підозри — деталі від ЗМІ

21:43 Росія завдає ударів по Одесі — в місті вибухи

21:33 Відключення світла в Одесі — як городяни адаптуються до викликів

06:38 Переселенці вже не ті — що змінилося в адаптації ВПО

25 грудня

22:33 Зимові свята в Одесі — вартість цьогорічного відпочинку

24 грудня

19:54 Залишатися під обстрілами — як живуть у прифронових містах

19:47 Черешня 1500 грн за кг — різдвяні ціни на ринку в Одесі

23 грудня

22:33 Коли і як одесити святкують Різдво — родинні традиції

22 грудня

22:33 Як святкують Різдво на Одещині — традиції під час війни

19 грудня

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

Text

17:51 На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

25 грудня
Text

20:10 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

Text

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:04 Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

21 грудня 2025

11:40 Зарплати, соцвиплати і зв'язок — що чекає українців у Німеччині

19:15 Виплати й пільги для I, II та III груп інвалідності у 2026 році

18 грудня 2025

00:33В Україні світла може не бути до 16-20 годин, — Кучеренко

19 грудня 2025

04:30 Половина мобілізованих зникає — нардеп пояснив, куди

17 грудня 2025

02:54"Кава в Ялті" скасовується — Гончаренко про переговори та Донбас

19 грудня 2025

07:47 Усики зібрали майже 3 млн доларів на порятунок дитини

24 грудня 2025

23:54 Українцям виплачуватимуть нову компенсацію — хто й за що отримає

21 грудня 2025

17:45 Статус УБД — які пільги матимуть військовослужбовці з 1 січня

19 грудня 2025

01:04 Маринована скумбрія — за цим рецептом смачніше червоної риби

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації