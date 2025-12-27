Погода в Україні завтра 28 грудня — які області замете снігом

Насувається сильна хуртовина — де оголосили штормове попередження
Погода в Україні в неділю, 28 грудня, буде небезпечною. Синоптики попереджають про штормовий вітер до 28 м/с та сильний снігопад. Оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпечності.
Погода в Україні 28 грудня
"Неділя, завершальна неділя тижня 2025 року, буде в Україні із снігом та сильним вітром [...] Сніг та мокрий сніг 28-го грудня організують атмосферні фронти східного циклону", — попереджає синоптикиня Наталка Діденко.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, сильний снігопад розпочнеться вночі на північному сході країни й пошириться на решту території. Дороги вкриє ожеледиця.
Вночі може вдарити мороз до -5 °C, однак вдень температура повітря становитиме в діапазоні -3...+2 °C.
Водночас синоптики попереджають про сильний вітер до 15-20 м/с та хуртовину на Правобережжі, вночі на Сумщині, Полтавщині та Харківщині теж сильний снігопад. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Водночас на заході, Вінниччині та Одещині пориви вітру можуть сягати 25-28 м/с. У цих регіонах оголошено ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.
