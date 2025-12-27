Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Надвигается сильная метель — где объявили штормовое предупреждени arrow

Надвигается сильная метель — где объявили штормовое предупреждени

27 декабря 2025 23:57
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине завтра 28 декабря - какие области заметет снегом
Люди идут по улице во время снегопада. Фото: Олег Куцкий / УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в воскресенье, 28 декабря, будет опасной. Синоптики предупреждают о штормовом ветре до 28 м/с и сильном снегопаде. Объявлен желтый и оранжевый уровни опасности.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 28 декабря

"Воскресенье, завершающее воскресенье недели 2025 года, будет в Украине со снегом и сильным ветром [...] Снег и мокрый снег 28-го декабря организуют атмосферные фронты восточного циклона",- предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Погода на 28 грудня 2025 року
Погода в Европе. Фото: facebook.com/tala.didenko

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, сильный снегопад начнется ночью на северо-востоке страны и распространится на остальную территорию. Дороги покроет гололедица.

Ночью может ударить мороз до -5 °C, однако температура воздуха составит в диапазоне -3...+2 °C.

Прогноз на завтра 28 грудня
Карта погоды в Украине на 28 декабря. Фото: facebook.com/UkrHMC

В то же время синоптики предупреждают о сильном ветре до 15-20 м/с и метели на Правобережье, ночью на Сумщине, Полтавщине и Харьковщине тоже сильный снегопад. Объявлен І уровень опасности - желтый.

В то же время на западе, Винницкой и Одесской областях порывы ветра могут достигать 25-28 м/с. В этих регионах объявлен II уровень опасности - оранжевый.

Погода в Україні 28.12.2025
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: facebook.com/UkrHMC

Напомним, что

непогода Укргидрометцентр Наталка Диденко штормовое предупреждение буря снегопад
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:57 Надвигается сильная метель — где объявили штормовое предупреждени

23:21 В Эвертоне сообщили, хотят ли оставить Миколенко

23:19 Путину доложили о "захвате" Гуляйполя — реакция Генштаба ВСУ

23:06 Украина проведет еще один разговор с лидерами ЕС, — Зеленский

22:35 Абрамович не хочет отдавать Украине деньги за Челси

Выборы Президента и референдум по миру, — интервью Подоляка - 80x80

Выборы Президента и референдум по миру, — интервью Подоляка

22:31 Нардепы от "Слуги народа" получили подозрения — детали от СМИ

21:43 Россия наносит удары по Одессе — в городе взрывы

21:24 Зеленский назвал темы, которые обсудит с Трампом

21:21 Зеленский поговорил с европейскими лидерами — раскрыл детали

21:06 Динамо хотело уволить Шовковского еще в августе

23:57 Надвигается сильная метель — где объявили штормовое предупреждени

23:21 В Эвертоне сообщили, хотят ли оставить Миколенко

23:19 Путину доложили о "захвате" Гуляйполя — реакция Генштаба ВСУ

23:06 Украина проведет еще один разговор с лидерами ЕС, — Зеленский

22:35 Абрамович не хочет отдавать Украине деньги за Челси

Выборы Президента и референдум по миру, — интервью Подоляка - 80x80

Выборы Президента и референдум по миру, — интервью Подоляка

22:31 Нардепы от "Слуги народа" получили подозрения — детали от СМИ

21:43 Россия наносит удары по Одессе — в городе взрывы

21:24 Зеленский назвал темы, которые обсудит с Трампом

21:21 Зеленский поговорил с европейскими лидерами — раскрыл детали

21:06 Динамо хотело уволить Шовковского еще в августе

21:33 Отключение света в Одессе — как горожане адаптируются к вызовам

06:38 Переселенцы уже не те — что изменилось в адаптации ВПЛ

25 декабря

22:33 Зимние праздники в Одессе — стоимость отдыха в этом году

24 декабря

19:54 Оставаться под обстрелами — как живут в прифронтовых городах

19:47 Черешня 1500 грн за кг — рождественские цены на рынке в Одессе

23 декабря

22:33 Когда и как одесситы празднуют Рождество — семейные традиции

22 декабря

22:33 Как празднуют Рождество на Одесчине — традиции во время войны

19 декабря

22:33 Новогодняя ярмарка в Одессе — что предлагают и какова стоимость

11:51 Цена войны для людей — что на самом деле удерживает гривну

18 декабря

22:33 Чрезвычайная ситуация в Одессе — как люди живут без света

Text

17:51 На сколько уже готов мирный план — эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленский подтвердил встречу с Трампом — эфир День.LIVE

Text

08:00 Верховная Рада начала подготовку к выборам — эфир Ранок.LIVE

25 декабря
Text

20:10 Мирный план и выборы — большое интервью Михаила Подоляка

Text

18:12 Дружковка стала зоной боевых действий — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:04 Когда нужно солить холодец — ошибку допускают почти все

21 декабря 2025

11:40 Зарплаты, соцвыплаты и связь — что ждет украинцев в Германии

19:15 Выплаты и льготы для I, II и III групп инвалидности в 2026 году

18 декабря 2025

00:33В Украине света может не быть до 16-20 часов, — Кучеренко

19 декабря 2025

04:30 Половина мобилизованных исчезает — нардеп объяснил, куда

17 декабря 2025

02:54"Кофе в Ялте" отменяется — Гончаренко о переговорах и Донбассе

19 декабря 2025

07:47 Усики собрали почти 3 млн долларов на спасение ребенка

24 декабря 2025

23:54 Украинцам выплатят новую компенсацию — кто и за что получит

21 декабря 2025

17:45 Статус УБД — какие льготы будут иметь военнослужащие с 1 января

19 декабря 2025

01:04 Маринованная скумбрия — по этому рецепту вкуснее красной рыбы

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации