Погода в Украине завтра 28 декабря - какие области заметет снегом

Погода в Украине в воскресенье, 28 декабря, будет опасной. Синоптики предупреждают о штормовом ветре до 28 м/с и сильном снегопаде. Объявлен желтый и оранжевый уровни опасности.

Погода в Украине 28 декабря

"Воскресенье, завершающее воскресенье недели 2025 года, будет в Украине со снегом и сильным ветром [...] Снег и мокрый снег 28-го декабря организуют атмосферные фронты восточного циклона",- предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, сильный снегопад начнется ночью на северо-востоке страны и распространится на остальную территорию. Дороги покроет гололедица.

Ночью может ударить мороз до -5 °C, однако температура воздуха составит в диапазоне -3...+2 °C.

В то же время синоптики предупреждают о сильном ветре до 15-20 м/с и метели на Правобережье, ночью на Сумщине, Полтавщине и Харьковщине тоже сильный снегопад. Объявлен І уровень опасности - желтый.

В то же время на западе, Винницкой и Одесской областях порывы ветра могут достигать 25-28 м/с. В этих регионах объявлен II уровень опасности - оранжевый.

