Погода в Україні у п'ятницю, 2 лютого — в яких областях штормитиме

Дівчина під сильним снігопадом. Фото: LETA, Evija Trifanova

Погода в Україні в п'ятницю, 2 лютого, зустріне українців мокрим снігом. Опади прогнозують всюди, окрім Одеської, Миколаївської, Херсонської та інших областей. Також синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 18 м/с на заході країни. Температура повітря сьогодні становитиме -2...+3 °C, щоправда, в Карпатах ще вдарить мороз.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 2 лютого, вночі Україну вкриє снігом, опадів не буде лише в південних областях. Вдень снігопад завітає до Карпат, а на Закарпатті та сході очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Лише на заході вночі подекуди будуть пориви вітру до 15-18 м/с.

Температура повітря:

упродовж дня -2...+3 °C, на високогір'ї Карпат -1...-6 °C,

вдень в південних областях +1...+6 °C;

у Києві вночі та вдень 0...+2 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 2 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 2 лютого

"На Стрітення в Україні буде хмарно, але не холодно", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

За словами синоптикині, в п'ятницю, 2 лютого, опадів чекати не варто, лише "навколокарпатських" та східних областях падатиме невеликий мокрий сніг. Температура повітря упродовж дня очікується +1...+5 °C, у Києві — +3...+4 °C.

"Характерною особливістю завтрашнього (2 лютого. — Ред.) дня буде сильний північно-західний вітер, подекуди пориви до 15-20 метрів за секунду", — попереджає Діденко.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Наталки Діденко

Нагадаємо, що найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні +48,8 °C. Новий рекорд для континентальної Європи підтвердила Всесвітня метеорологічна організація при ООН. Відомо, яка країна стала призеркою.