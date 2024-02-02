Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Насувається сніговий шторм — синоптики попередили області, які присипле завірюха arrow

Насувається сніговий шторм — синоптики попередили області, які присипле завірюха

2 лютого 2024 06:07
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у п'ятницю, 2 лютого — в яких областях штормитиме
Дівчина під сильним снігопадом. Фото: LETA, Evija Trifanova
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в п'ятницю, 2 лютого, зустріне українців мокрим снігом. Опади прогнозують всюди, окрім Одеської, Миколаївської, Херсонської та інших областей. Також синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 18 м/с на заході країни. Температура повітря сьогодні становитиме -2...+3 °C, щоправда, в Карпатах ще вдарить мороз.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 2 лютого

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 2 лютого, вночі Україну вкриє снігом, опадів не буде лише в південних областях. Вдень снігопад завітає до Карпат, а на Закарпатті та сході очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Лише на заході вночі подекуди будуть пориви вітру до 15-18 м/с.

Температура повітря:

  • упродовж дня -2...+3 °C, на високогір'ї Карпат -1...-6 °C,
  • вдень в південних областях +1...+6 °C;
  • у Києві вночі та вдень 0...+2 °C.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 2 лютого, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 2 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 2 лютого

"На Стрітення в Україні буде хмарно, але не холодно", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

За словами синоптикині, в п'ятницю, 2 лютого, опадів чекати не варто, лише "навколокарпатських" та східних областях падатиме невеликий мокрий сніг. Температура повітря упродовж дня очікується +1...+5 °C, у Києві — +3...+4 °C.

"Характерною особливістю завтрашнього (2 лютого. — Ред.) дня буде сильний північно-західний вітер, подекуди пориви до 15-20 метрів за секунду", — попереджає Діденко.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Наталки Діденко
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Наталки Діденко

Нагадаємо, що найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні +48,8 °C. Новий рекорд для континентальної Європи підтвердила Всесвітня метеорологічна організація при ООН. Відомо, яка країна стала призеркою.

погода
Укргідрометцентр
сніг
морози
Наталка Діденко
прогноз погоди
погода в Україні
вітер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі