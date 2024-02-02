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Надвигается снежный шторм — синоптики предупредили области, которые присыпет метель

2 февраля 2024 06:07
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в пятницу, 2 февраля — в каких областях будет штормить
Девушка под сильным снегопадом. Фото: LETA, Evija Trifanova
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в пятницу, 2 февраля, встретит украинцев мокрым снегом. Осадки прогнозируют повсюду кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и других областей. Также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 18 м/с на западе страны. Температура воздуха сегодня будет составлять -2...+3 °C, правда, в Карпатах еще грянет мороз.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 2 февраля

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 2 февраля, ночью Украину укроет снегом, осадков не будет только в южных областях. Днем снегопад посетит Карпаты, а на Закарпатье и востоке ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с. Лишь на западе ночью будут порывы ветра до 15-18 м/с.

Температура воздуха:

  • в течение дня -2...+3 °C, на высокогорье Карпат -1...-6 °C,
  • днем в южных областях +1...+6  °C;
  • в Киеве ночью и днем 0...+2 °C.
Карта погоды в Украине сегодня, 2 февраля, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 2 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 2 февраля.

"На Сретение в Украине будет облачно, но не холодно", — сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, в пятницу, 2 февраля, осадков ждать не стоит, только в "околокарпатских" и восточных областях будет падать небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение дня ожидается +1...+5 °C, в Киеве — +3...+4 °C.

"Характерной особенностью завтрашнего (2 февраля. — Ред.) дня будет сильный северо-западный ветер, иногда порывы до 15-20 метров в секунду", — предупреждает Диденко.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Наталки Диденко

Напомним, что самая высокая температура воздуха в Европе была зафиксирована на уровне +48,8 °C. Новый рекорд для континентальной Европы подтвердила Всемирная метеорологическая организация ООН. Известно, какая страна стала призером.

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Укргидрометцентр
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