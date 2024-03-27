Погода сьогодні 27 березня - прогноз від Укргідрометцентру

Весна у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у середу, 27 березня, на всій території буде хмарною, але без опадів. Лише на сході місцями невеликий дощ. Температура повітря сягне +10...+15 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 27 березня

Синоптики зазначили, що вночі та вранці у південних, Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях подекуди невеликий туман.

Вітер цього дня буде переважно південно-східний, 5-10 м/с. Вдень у західних областях місцями він підвищиться до 15-20 м/с.

Температура вночі в Україні -2...+3 °С, проте вже вдень буде +10...+15 °С. Навіть на високогір'ї Карпат, де вночі буде -6...-1 °С, вдень очікують +5...+10 °С.

Прогноз погоди 27 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 27 березня

У столичному регіоні синоптики також прогнозують мінливу хмарність та без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі -2...+3 °С, вдень буде +10...+15 °С.

У Києві очікується 0...+2 °С вночі та +11...+15 °С вдень.

Синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища

На ріках Десна, Снов та Сож підійматиметься рівень води. Триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області.

І навпаки, внаслідок спустошення Каховського водосховища рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.

Нагадаємо, столичний міський голова Віталій Кличко заявив, що в Києві планують завершити опалювальний сезон 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики.

Водночас народний синоптик Наталка Діденко назвала регіони, до яких завтра поспішатиме сонячна погода через прихід до України антициклону "Ніклас".