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Надвигается настоящая весна — синоптики дали прогноз погоды на сегодня

27 марта 2024 06:34
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня 27 марта – прогноз от Укргидрометцентра
Весна в Киеве. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в среду, 27 марта, по всей территории будет облачной, но без осадков. Лишь на востоке местами небольшой дождь. Температура воздуха — +10...+15 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 27 марта

Синоптики отметили, что ночью и утром в южных, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях местами небольшой туман.

Ветер в этот день будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Днем в западных областях местами он повысится до 15-20 м/с.

Температура ночью в Украине -2...+3 °С, однако днем будет +10...+15 °С. Даже на высокогорье Карпат, где ночью -6...-1 °С, днем ожидают +5...+10 °С.

Надвигается настоящая весна — синоптики дали прогноз погоды на сегодня - фото 1
Прогноз погоды 27 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 27 марта

В столичном регионе синоптики также прогнозируют переменную облачность и без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью — -2...+3 °С, днем — +10...+15 °С.

В Киеве ожидается 0...+2 °С ночью и +11...+15 °С днем.

Синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях

На реках Десна, Снов и Сож поднимется уровень воды. Продолжится затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области.

И наоборот, в результате опустошения Каховского водохранилища уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

Напомним, столичный городской голова Виталий Кличко заявил, что в Киеве планируют завершить отопительный сезон 28 марта, учитывая существенное потепление, прогнозируемое синоптиками.

В то же время народный синоптик Наталья Диденко назвала регионы, в которые завтра будет спешить солнечная погода из-за прихода в Украину антициклона "Никлас".

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