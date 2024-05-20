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Насуваються раптові грози — в яких регіонах розіграється стихія

20 травня 2024 05:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в понеділок, 20 травня — де синоптики обіцяють заморозки, грози, дощі
Жінки ховаються від дощу під парасолею. Фото ілюстративне: AP
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у понеділок, 20 травня, зміниться у кращий бік. У більшості регіонів потеплішає, але у Волинській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській областях, а також на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть дощі з грозами. Температура повітря у більшості регіонів +21...+26 °C. Вітер — теплий, південний, 3-8 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 20 травня

У Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській, Хмельницькій областях — мінлива хмарність. Вдень повітря прогріється до +25 °C. На сході України стовпчик термометра покаже +22...+24 °C. В Карпатах та Кримських горах вдень +15...+20 °C.

На Київщині — мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Вдень +21...+26 °C. У Києві вдень близько +25 °C.

Якою буде погода в Україні сьогодні, 20 травня - Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 20 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру на 20-21 травня 

Синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища
в Україні 20-21 травня:

  • на Десні — затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському районах (І рівень небезпеки — жовтий). У Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).
  • на Верхньому Дніпрі (в межах країни) — затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Двадцятого травня у пониззi Днiстра та на його рукавi Турунчук — пiдвищення рiвня води на 0,1-0,3 м над поточними рiвнями з утриманням затоплення понижених прирiчкових територiй в Одеському районi Одеської областi (І рiвень небезпеки — жовтий).
Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р.Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про небезпечні гідрологічні явища 20-21 травня
Карта небезпечних гідрологічних явищ в Україні 20-21 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 20 травня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, заморозки вже у минулому, денна температура повітря почне збільшуватися.

"Стовпчики термометрів коливатимуться в межах приємних для тіла й душі +20...+26 °C. А як тільки трохи сильніше сонце відкрутить ручку, то й до +26...+28 °C. І тут спокуса вмикати кондиціонери зростатиме", — попереджає народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 20 травня
Прогноз погоди від Наталки Діденко сьогодні, 20 травня. Скриншот з Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, в Києві цього року пляжний сезон скасовано через воєнний стан в країні.

Також ми розповідали про те, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

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Укргідрометцентр
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