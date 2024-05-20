Погода в Украине в понедельник, 20 мая - где синоптики обещают заморозки, грозы, дожди

Надвигаются внезапные грозы — в каких регионах разыграется стихия
Погода в Украине в понедельник, 20 мая, изменится в лучшую сторону. В большинстве регионов станет теплее, но в Волынской, Львовской, Ровенской, Черновицкой, Черниговской, Сумской областях, а также в Закарпатье и Прикарпатье, пройдут дожди с грозами. Температура воздуха в большинстве регионов +21...+26°C. Ветер — теплый, южный, 3-8 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 20 мая
В Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Хмельницкой областях переменная облачность. Днем воздух прогреется до +25 °C. На востоке Украины столбик термометра покажет +22...+24°C. В Карпатах и Крымских горах днем +15...+20 °C.
В Киевской области — переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Днем +21...+26 °C. В Киеве днем около +25 °C.
Предупреждение от Укргидрометцентра на 20-21 мая
Синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях в Украине 20-21 мая:
- на Десне — затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах (І уровень опасности — желтый). В Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).
- на Верхнем Днепре (в пределах страны) — затопление заводи с нарушением транспортного сообщения приречных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).
Двадцатого мая в низине Днестра и на его рукаве Турунчук — повышение уровня воды на 0,1-0,3 м и возможное затопление приречных территорий в Одесском районе Одесской области (I уровень опасности — желтый).
В результате опустошения Каховского водохранилища и возвращения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).
Прогноз погоды от Наталки Диденко 20 мая
По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, заморозки уже в прошлом, дневная температура воздуха начнет увеличиваться.
"Столбики термометров будут колебаться в пределах приятных для тела и души +20...+26 °C. А как чуть сильнее солнце открутит ручку, то и до +26...+28 °C. И тут соблазн включать кондиционеры будет расти", — предупреждает народный синоптик.
Напомним, в Киеве в этом году пляжный сезон отменен из-за военного положения в стране.
Также мы рассказывали о том, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. Существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.
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