Погода в Украине в понедельник, 20 мая - где синоптики обещают заморозки, грозы, дожди

Женщины прячутся от дождя под зонтиком. Фото иллюстративное: AP

Погода в Украине в понедельник, 20 мая, изменится в лучшую сторону. В большинстве регионов станет теплее, но в Волынской, Львовской, Ровенской, Черновицкой, Черниговской, Сумской областях, а также в Закарпатье и Прикарпатье, пройдут дожди с грозами. Температура воздуха в большинстве регионов +21...+26°C. Ветер — теплый, южный, 3-8 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 20 мая

В Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Хмельницкой областях переменная облачность. Днем воздух прогреется до +25 °C. На востоке Украины столбик термометра покажет +22...+24°C. В Карпатах и Крымских горах днем +15...+20 °C.

В Киевской области — переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Днем +21...+26 °C. В Киеве днем около +25 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 20 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра на 20-21 мая

Синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях в Украине 20-21 мая:

на Десне — затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах (І уровень опасности — желтый). В Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

на Верхнем Днепре (в пределах страны) — затопление заводи с нарушением транспортного сообщения приречных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

Двадцатого мая в низине Днестра и на его рукаве Турунчук — повышение уровня воды на 0,1-0,3 м и возможное затопление приречных территорий в Одесском районе Одесской области (I уровень опасности — желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и возвращения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Карта опасных гидрологических явлений в Украине 20-21 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 20 мая

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, заморозки уже в прошлом, дневная температура воздуха начнет увеличиваться.

"Столбики термометров будут колебаться в пределах приятных для тела и души +20...+26 °C. А как чуть сильнее солнце открутит ручку, то и до +26...+28 °C. И тут соблазн включать кондиционеры будет расти", — предупреждает народный синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко сегодня, 20 мая. Скриншот с Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, в Киеве в этом году пляжный сезон отменен из-за военного положения в стране.

Также мы рассказывали о том, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. Существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.