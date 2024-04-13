Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям в неділю
На цих вихідні, 13-14 квітня, в Україні буде тепла погода. Температура повітря може досягти +25 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 14 квітня
Денна температура повітря буде коливатися від +17 °C до +22 °C, а на південному сході країни вона може піднятися від +22 °C до +25 °C.
В неділю на заході та півночі країни прогнозується поривчастий вітер.
14 квітня більшу частину доби опадів не прогнозується, але з другої половини дня та ввечері у західних та північних областях пройдуть дощі.
Погода у Києві 14 квітня
У неділю в столиці ближче до вечора очікуються дощі, тоді як температура може піднятися до +20…+22°C.
Нагадаємо, найближчими днями у Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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