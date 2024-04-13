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Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям в неділю

13 квітня 2024 14:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям в неділю
Народний синоптик Наталка Діденко. Фото: Наталка Діденко/Facebook
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На цих вихідні, 13-14 квітня, в Україні буде тепла погода. Температура повітря може досягти +25 °C. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Денна температура повітря буде коливатися від +17 °C до +22 °C, а на південному сході країни вона може піднятися від +22 °C до +25 °C.

В неділю на заході та півночі країни прогнозується поривчастий вітер.

14 квітня більшу частину доби опадів не прогнозується, але з другої половини дня та ввечері у західних та північних областях пройдуть дощі.

Погода у Києві 14 квітня

У неділю в столиці ближче до вечора очікуються дощі, тоді як температура може піднятися до +20…+22°C.

Допис Наталії Діденко. Фото: скриншот
Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, найближчими днями у Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

Раніше ми писали, що в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли

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Наталка Діденко
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