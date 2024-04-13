Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям в неділю

Народний синоптик Наталка Діденко. Фото: Наталка Діденко/Facebook

На цих вихідні, 13-14 квітня, в Україні буде тепла погода. Температура повітря може досягти +25 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Денна температура повітря буде коливатися від +17 °C до +22 °C, а на південному сході країни вона може піднятися від +22 °C до +25 °C.

В неділю на заході та півночі країни прогнозується поривчастий вітер.

14 квітня більшу частину доби опадів не прогнозується, але з другої половини дня та ввечері у західних та північних областях пройдуть дощі.

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У неділю в столиці ближче до вечора очікуються дощі, тоді як температура може піднятися до +20…+22°C.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, найближчими днями у Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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