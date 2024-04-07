З Говерли зійшла лавина мокрого снігу, — ДСНС
В українських Карпатах в неділю, 6 квітня, зійшла лавина мокрого снігу з Говерли. Постраждалих внаслідок природного явища немає.
Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС Івано-Франківської області у Facebook.
З Говерли зійшла лавина
Так сьогодні з гори Говерла лавина мокрого снігу зійшла зі снігової дошки повної глибини об’ємом 274400 метрів кубічних.
В ДСНС зазначили, що постраждалих немає.
Водночас конус лавини перекрив витік річки Прут.
Нагадаємо, завтра очікується значна сніголавинна небезпека на високогір'ї східної частини Закарпатської області.
Також ми писали, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.
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