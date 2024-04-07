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З Говерли зійшла лавина мокрого снігу, — ДСНС

7 квітня 2024 20:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
З Говерли зійшла лавина мокрого снігу, — ДСНС
Гора Говерла. Фото: galka.if.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В українських Карпатах в неділю, 6 квітня, зійшла лавина мокрого снігу з Говерли. Постраждалих внаслідок природного явища немає.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС Івано-Франківської області у Facebook.

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Так сьогодні з гори Говерла лавина мокрого снігу зійшла зі снігової дошки повної глибини об’ємом 274400 метрів кубічних. 

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Місце, звідки зійшла лавина. Фото: ДСНС

В ДСНС зазначили, що постраждалих немає.

Водночас конус лавини перекрив витік річки Прут.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, завтра очікується значна сніголавинна небезпека на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Також ми писали, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

Карпати
ДСНС
сніг
гори
весна
квітень

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