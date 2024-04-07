З Говерли зійшла лавина мокрого снігу, — ДСНС

Гора Говерла. Фото: galka.if.ua

В українських Карпатах в неділю, 6 квітня, зійшла лавина мокрого снігу з Говерли. Постраждалих внаслідок природного явища немає.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС Івано-Франківської області у Facebook.

Читайте також:

З Говерли зійшла лавина

Так сьогодні з гори Говерла лавина мокрого снігу зійшла зі снігової дошки повної глибини об’ємом 274400 метрів кубічних.

Місце, звідки зійшла лавина. Фото: ДСНС

В ДСНС зазначили, що постраждалих немає.

Водночас конус лавини перекрив витік річки Прут.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, завтра очікується значна сніголавинна небезпека на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Також ми писали, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.