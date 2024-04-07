Прогноз погоди на 8 квітня від Укргідрометцентру

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні в понеділок, 8 квітня, буде з невеликою хмарністю. Синоптики прогнозують день без опадів, а стовпчики термометрів сягнуть +23 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 8 квітня

За даними синоптиків, в Україні завтра буде невелика хмарність, однак минеться без опадів.

Вітер очікується зі змінними напрямками, 3-8 м/с.

Температура повітря на всій території країни становитиме вночі +5...+10 °С; вдень +18...+23 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сніголавинна небезпека

Завтра очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень) на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Там можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Українцям радять утриматись від походів на високогір'я.

Водночас помірну сніголавинну небезпеку (другий рівень) прогнозують на високогір'ї Iвано-Франкiвської області.

А про низьку сніголавинну небезпеку (перший рівень) попереджають на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Сніголавинна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 8 квітня

Завтра у Київській області очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер зі змінними напрямками, 3-8 м/с.

Температура повітря в регіоні вночі становитиме +5...+10 °С, вдень +18...+23 °С.

У Києві вночі прогнозують +8...+10 °С, вдень +21...+23 °С.

Нагадаємо, в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

Також ми писали, коли пил із пустелі Сахара досягне території Європи, зокрема, північно-західної частини України.