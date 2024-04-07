Прогноз погоды на 8 апреля от Укргидрометцентра.

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в понедельник, 8 апреля, будет с небольшой облачностью. Синоптики прогнозируют день без осадков, а столбики термометров достигнут +23 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 8 апреля

По данным синоптиков, в Украине завтра будет небольшая облачность, однако обойдется без осадков.

Ветер ожидается с переменными направлениями, 3-8 м/с.

Температура воздуха по всей территории страны составит ночью +5...+10 °С; днем +18...+23 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Снеголавинная опасность

Завтра ожидается снеголавинная опасность (третий уровень) на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Там возможное схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

В то же время, умеренную снеголавинную опасность (второй уровень) прогнозируют на высокогорье Ивано-Франковской области.

А о низкой снеголавинной опасности (первый уровень) предупреждают на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Снеголавинная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 8 апреля

В Киевской области ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер с переменными направлениями, 3-8 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью будет +5...+10 °С, днем +18...+23 °С.

В Киеве ночью прогнозируют +8...+10 °С, днем +21...+23 °С.

Напомним, в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

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