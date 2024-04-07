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С Говерлы сошла лавина мокрого снега, — ГСЧС

7 апреля 2024 20:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
С Говерлы сошла лавина мокрого снега, — ГСЧС
Гора Говерла. Фото: galka.if.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В украинских Карпатах в воскресенье, 6 апреля, сошла лавина мокрого снега с Говерлы. Пострадавших в результате природного явления нет.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Ивано-Франковской области в Facebook.

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Так сегодня с горы Говерла лавина мокрого снега сошла со снежной доски полной глубины объемом 274 400 кубических метров.

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Место, откуда сошла лавина. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что пострадавших нет.

В то же время конус лавины перекрыл течение реки Прут.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, завтра ожидается значительная снеголавинная опасность на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Также мы писали, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

Карпаты
ГСЧС
снег
горы
весна
апрель

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