С Говерлы сошла лавина мокрого снега, — ГСЧС

Гора Говерла. Фото: galka.if.ua

В украинских Карпатах в воскресенье, 6 апреля, сошла лавина мокрого снега с Говерлы. Пострадавших в результате природного явления нет.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Ивано-Франковской области в Facebook.

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Так сегодня с горы Говерла лавина мокрого снега сошла со снежной доски полной глубины объемом 274 400 кубических метров.

Место, откуда сошла лавина. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что пострадавших нет.

В то же время конус лавины перекрыл течение реки Прут.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, завтра ожидается значительная снеголавинная опасность на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Также мы писали, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.