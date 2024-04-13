Наталья Диденко рассказала, какой погоды ждать украинцам в воскресенье
В эти выходные, 13-14 апреля, в Украине будет теплая погода. Температура воздуха может достигать +25 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 14 апреля
Дневная температура воздуха будет колебаться от +17 до +22 °C, а на юго-востоке страны она может подняться от +22 до +25 °C.
В воскресенье на западе и севере страны прогнозируется порывистый ветер.
14 апреля большая часть суток осадков не прогнозируется, но со второй половины дня и вечером в западных и северных областях пройдут дожди.
Погода в Киеве 14 апреля
В воскресенье в столице к вечеру ожидаются дожди, в то время как температура может подняться до +20…+22°C.
Напомним, в ближайшие дни в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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