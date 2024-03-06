Погода в Україні на завтра, 7 березня, від Укргідрометцентру

Сніжна погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 7 березня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікуються дощі та мокрий сніг.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 7 березня

На Закарпатті та Прикарпатті вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 0...-5 °С, вдень -1...+4 °С. На Закарпатті та півдні країни вночі -2...+3 °С, вдень +3...+8 °С.

В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг, температура протягом доби -1...-6 °С.

Погода в Україні 7 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 7 березня

Погода по столичному регіоні буде хмарною з проясненнями. Опадів не передбачається.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 0...-5 °С, вдень -1...+4 °С;

у Києві -2...-4 °С, вдень 0...+2 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталія Діденко розповіла, що погода в Україні завтра, 7 березня, трохи засмутить українців. По всій території України буде суха, але холодна погода. Лише на півдні країни буде трохи тепліше.

Також Укргідрометцентр попередив про підтоплення у Києві в перші дні березня. Можливі коливання рівня води у Дніпрі через скидання води із Київського водосховища, через що рівень може досягати відміток початкового затоплення заплав та понижених територій.