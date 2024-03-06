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Народний синоптик Наталія Діденко назвала регіони, де завтра вдарить весняний мороз

6 березня 2024 12:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра 7 березня - прогноз Наталі Діденка
Дівчина гуляє вулицями Києва. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 7 березня, трохи засмутить українців. По всій території України буде суха, але холодна погода. Лише на півдні країни буде трохи тепліше.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у середу, 6 березня.

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Прогноз погоди в Україні на 7 березня

У більшості регіонів України очікується холодна погода. Наступної ночі температура буде близько -5...+2°С, а вдень -1...+5 °С.

У південних регіонах температура становитиме +4…+9 °С, а на Закарпатті вона може досягти до +11 °С.

Погода в Україні
Погода в Україні на 7 березня. Фото: Наталія Діденко

Прогноз погоди у Києві на 7 березня

У Києві в четвер, 7 березня, опади не очікуються. Вночі буде -2...4 °С, а вдень близько 0 °С.

"Холодна погода триватиме довго, перейде наступного тижня. А потепління почнеться після 16 березня", — повідомила Діденко.

Нагадаємо, за словами Діденко, погода в Україні буде холодною протягом кількох днів. Температура повітря не перевищить +1...+5°C.

Додамо, протягом тижня погода не радуватиме українців. Очікується похолодання, а у деяких регіонах пройдуть дощі.

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