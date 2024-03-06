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Народный синоптик Наталья Диденко назвала регионы, в которых завтра ударит весенний мороз

6 марта 2024 12:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра 7 марта - прогноз Натальи Диденко
Девушка гуляет по улицам Киева. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 7 марта немного огорчит украинцев. ПО всей территории Украины будет сухая, но холодная погода. Только на юге страны будет немного теплее.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в среду, 6 марта.

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Прогноз погоды в Украине на 7 марта

В большинстве регионов Украины ожидается холодная погода. В предстоящую ночь температура будет около -5…+2 °С, а днем -1… +5 °С. 

В южных регионах температура составит +4…+9 °С, а в Закарпатье она может достигнуть до +11 °С.

Погода в Украине
Погода в Украине на 7 марта. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в Киеве на 7 марта

В Киеве в четверг, 7 марта осадки не ожидаются. Ночью будет -2..4 °С, а днем около 0 °С.

"Холодная погода будет продолжаться долго, перейдет на следующую неделю. А потепление начнется после 16 марта", — сообщила Диденко.

Напомним, по словам Диденко, погода в Украине будет холодной в течение нескольких дней. Температура воздуха не превысит +1...+5 °C. 

Добавим, в течение недели погода не будет радовать украинцев. Ожидается похолодание, а в некоторых регионах пройдут дожди.

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