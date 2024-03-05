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Народний синоптик Діденко назвала регіони, де завтра похолодає та випаде сніг

5 березня 2024 14:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 6 березня — прогноз від Наталії Діденко
Люди йдуть у сніг. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у середу, 6 березня, буде холодною та триватиме упродовж декількох днів. В західних та північних областях прогнозується дощ та мокрий сніг, а температура повітря не перевищить +1...+5 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook. 

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Погода в Україні 6 березня

Діденко розповіла, що вже завтра очікується похолодання. Температура повітря протягом дня не перевищить +1...+5 °C, лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше — +8...+12 °C. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від +3...-3 °C.

У західних областях, а вночі та вранці також на Півночі України (окрім Сумщини), у середу очікується дощ та мокрий сніг. На решті території опади малоймовірні.

Синоптик попередила, що упродовж дня 6 березня вітер буде північно-східний та східним, часом із сильними поривами.

"Візьміть до уваги, холодна погода триватиме довгувато.
Перше відчутніше стратегічне потепління, орієнтовно, передбачається з 16 березня. Проте невелика кількість опадів, прояснення, незначна хмарність дозволять сонцю навіть серед цього найближчого холодного періоду підвищувати температуру повітря до комфортних значень", — додала Діденко. 

погода в Україні 6 березня
Погода в Україні 6 березня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Погода в Києві 6 березня

У Києві завтра також очікується похолодання. Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +1...+3 °C.

Крім того, у столиці також очікується сильний поривчастий вітер. Також найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність мокрого снігу. Але вже вдень по місту без опадів.

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Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, що синоптики з Укргідрометцентру розповіли про погоду, яка очікує українців цього тижня 5-8 березня. За словами фахівців, прогнозується похолодання, а в деяких регіонах пройдуть сильні дощі.

Також ми писали, що відомо, якою буде погода упродовж березня. Так, синоптики попереджають, що перший місяць весни не буде теплим. 

Україна
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