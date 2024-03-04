Погода в Україні на тиждень 5-8 березня - прогноз Укргідрометцентру

Дівчина загортається в шарф. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні з 5 по 8 березня засмутить українців. Очікується похолодання, а в деяких регіонах пройдуть сильні дощі. Температура повітря може опуститись до -3 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі у понеділок, 4 березня.

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Цього тижня більшість областей України будуть перебувати у полі підвищеного тиску, але повітряні потоки вже змінюватимуться, і з середи очікується різке похолодання.

У наступні два дні на заході країни очікується мінлива погода. Вдень 6 березня у північних та центральних регіонах, а також 7 березня у південних областях прогнозується невеликий дощ, який уночі може перейти у мокрий сніг. В інших частинах країни опадів не передбачається.

Повітряні потоки. Фото: скрbншот

Вітер дме з південного сходу, змінюючись на північно-східний, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі буде -3...+3 °С, а 7 березня опуститься -7 °С. Вдень температура становитиме +4…+10 °С, у південних регіонах та Закарпатті очікується +11…+16 °С. Протягом 6-7 березня по всій Україні денна температура становитиме в межах +8 °С.

У суботу, 9 березня, судячи з карти на сайті Meta.ua, погода буде також прохолодною. Середня температура повітря становитиме +4...+8 °С. Вночі будуть заморозки до -2...-4 °С. Опади не передбачаються.

Погода в Україні на 9 березня. Фото: pogoda.meta.ua

Нагадаємо, народний синоптик Наталія Діденко повідомила, що 5 березня на українців очікує ще тепла погода. Температура повітря у деяких регіонах очікується до +16 °С.

Водночас погода в Україні у березні буде не надто теплою. Середня місячна температура повітря очікується +1...+7 °С. Однак це вище за норму на 1-2 градуси.