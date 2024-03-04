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Готовьте снова зимние вещи и зонты — в Укргидрометцентре рассказали про погоду на неделю

4 марта 2024 19:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на неделю 5-8 марта - прогноз Укргидрометцентра
Девушка укутывается в шарф. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине с 5 по 8 марта огорчит украинцев. Ожидается похолодание, а некоторых регионах пройдут обильные дожди. Температура воздуха может опуститься до -3 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре в понедельник, 4 марта.

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На этой неделе большинство областей Украины будут находиться в поле повышенного давления, но воздушные потоки уже будут меняться и со среды ожидается резкое похолодание.

В следующие два дня на западе страны ожидается переменчивая погода. Днем 6 марта, в северных и центральных регионах, а также 7 марта в южных областях прогнозируется небольшой дождь, который ночью может перейти в мокрый снег. В остальных частях страны осадков не предвидится. 

Погода в Украине
Воздушные потоки. Фото: скриншот

Ветер будет дуть с юго-востока, сменяясь на северо-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду. 

Температура ночью будет -3…+3 °С, а 7 марта опустится -7 °С. Днем температура составит +4…+10 °С, в южных регионах и Закарпатье ожидается +11…+16 °С. В течение 6-7 марта по всей Украине дневная температура будет в пределах +8 °С.

В субботу, 9 марта судя по карте на сайте Meta.ua погода будет также прохладной. Средняя температура воздуха составит +4...+8 °С. Ночью же будут заморозки до -2…-4 °С. Осадки не предвидятся.

Погода в Україні
Погода в Украине на 9 марта. Фото: pogoda.meta.ua

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что 5 марта украинцев ожидает еще теплая погода. Температура воздуха в некоторых регионах ожидается до +16 °С.

В то же время погода в Украине в марте будет не слишком теплой. Средняя месячная температура воздуха ожидается +1...+7 °С. Однако это выше нормы на 1-2 градуса.

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