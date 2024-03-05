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Народный синоптик Диденко назвала регионы, где завтра похолодает и выпадет снег

5 марта 2024 14:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 6 марта — прогноз от Натальи Диденко.
Люди идут в снег. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в среду, 6 марта, будет холодной и продлится несколько дней. В западных и северных областях прогнозируется дождь и мокрый снег, а температура воздуха не превысит +1...+5 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 6 марта

Диденко рассказала, что уже завтра ожидается похолодание. Температура воздуха в течение дня не превысит +1...+5 °C, только в Закарпатье и в южной части будет теплее — +8...+12 °C. Ночью столбики термометров будут колебаться от +3...-3 °C.

В западных областях, а ночью и утром на севере Украины (кроме Сумской области), в среду ожидается дождь и мокрый снег. На остальной территории осадки маловероятны.

Синоптик предупредила, что в течение дня 6 марта ветер будет северо-восточным и восточным, временами с сильными порывами.

"Учтите, холодная погода будет длиться долго.
Первое более ощутимое стратегическое потепление, ориентировочно, предусматривается с 16 марта. Однако небольшое количество осадков, прояснение, небольшая облачность позволят солнцу даже среди этого ближайшего холодного периода повышать температуру воздуха до комфортных значений", — добавила Диденко.

погода в Украине 6 марта
Погода в Украине 6 марта. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Погода в Киеве 6 марта

В Киеве завтра также ожидается похолодание. В течение дня температура воздуха будет колебаться от +1...+3 °C.

Кроме того, в столице также ожидается сильный порывистый ветер. Также в ближайшую ночь и завтра утром есть вероятность мокрого снега. Но днем по городу без осадков.

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Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, что синоптики из Укргидрометцентра рассказали о погоде, которая ожидает украинцев на этой неделе 5-8 марта. По словам специалистов, прогнозируется похолодание, а в некоторых регионах пройдут дожди.

Также мы писали, что известно, какой будет погода в течение марта. Так, синоптики предупреждают, что первый месяц весны не будет теплым.

Украина
снег
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