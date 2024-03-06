Погода в Украине на завтра, 7 марта, от Укргидрометцентра

Снежная погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 7 марта, буде облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидается дождь и мокрый снег.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 7 марта

На Закарпатье и Прикарпатье ночью умеренный, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5 °С, днем -1...+4 °С. На Закарпатье и юге страны ночью -2...+3 °С, днем +3...+8 °С.

В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег, температура в течение суток -1...-6 °С.

Погода в Украине 7 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 7 марта

Погода по столичному региону будет облачной с прояснениями. Осадков не предполагается.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 0...-5 °С, днем -1...+4 °С;

в Киеве -2...-4 °С, днем 0...+2 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине завтра, 7 марта, немного расстроит украинцев. По всей территории Украины будет сухая, но холодная погода. Лишь на юге страны будет немного теплее.

Также Укргидрометцентр предупредил о подтоплении в Киеве в первые дни марта. Возможны колебания уровня воды в Днепре из-за сброса воды из Киевского водохранилища, из-за чего уровень может достигать отметок начального затопления пойм и пониженных территорий.