Погода в Украине на завтра, 7 марта, от Укргидрометцентра

Не повезет пяти регионам — в Укргидрометцентре рассказали, где завтра испортится погода
Погода в Украине завтра, 7 марта, буде облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидается дождь и мокрый снег.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Погода в Украине 7 марта
На Закарпатье и Прикарпатье ночью умеренный, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 0...-5 °С, днем -1...+4 °С. На Закарпатье и юге страны ночью -2...+3 °С, днем +3...+8 °С.
В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег, температура в течение суток -1...-6 °С.
Погода по Киевской области 7 марта
Погода по столичному региону будет облачной с прояснениями. Осадков не предполагается.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью 0...-5 °С, днем -1...+4 °С;
- в Киеве -2...-4 °С, днем 0...+2 °С.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине завтра, 7 марта, немного расстроит украинцев. По всей территории Украины будет сухая, но холодная погода. Лишь на юге страны будет немного теплее.
Также Укргидрометцентр предупредил о подтоплении в Киеве в первые дни марта. Возможны колебания уровня воды в Днепре из-за сброса воды из Киевского водохранилища, из-за чего уровень может достигать отметок начального затопления пойм и пониженных территорий.
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