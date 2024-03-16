Не забудьте парасольку — в Укргідрометцентрі назвали області, до яких завтра завітає погода з дощами

Жінка ховається під парасолькою. Фото: MEN

В Україні у неділю, 17 березня, очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів варто очікувати в західних областях. Температура повітря коливатиемться від +1 °С до +13 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 17 березня

В Україні очікується хмарна з проясненнями погода. В західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській, удень буде дощ. У Карпатах він перейде у мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у південних та центральних областях місцями туман.

Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +1...+6 °С, вдень +8...+13 °С;

у Карпатах протягом доби -1...+4 °С.

Погода в Україні 17 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 17 березня

У Київській області 17 березня хмарно з проясненнями. Вночі та першій половині дня обійдеться без істотних опадів, у другій половині дня буде дощ.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +1...+6 °С, вдень +8...+13 °С;

у Києві вночі +3...+5 °С, вдень +10...+12 °С.

Погода в Київській області 17 березня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 17 березня синоптики прогнозують теплу погоду в Україні. Однак Укргідрометцентр попереджає громадян про низку небезпек у суботу та неділю, зокрема про тумани та танення річок.

Також ми писали, що Дніпро може вийти з берегів. Зростання рівня води очікується як в столиці, так і в Бориспільському районі Київської області на вихідних.