Не забудьте зонтик — в Укргидрометцентре назвали области, которые завтра посетит погода с дождями

Женщина прячется под зонтиком. Фото: MEN

В Украине в воскресенье, 17 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков следует ожидать в западных областях. Температура воздуха будет колебаться от +1 °С до +13 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 17 марта

В Украине ожидается облачно с прояснениями. В западных областях, а также Винницкой, Житомирской и Киевской, днем будет дождь. В Карпатах он перейдет в мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в южных и центральных областях местами туман.

Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +1...+6 °С, днем +8...+13 °С;

в Карпатах в течение суток -1...+4 °С.

Погода в Украине 17 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 17 марта

В Киевской области 17 марта облачно с прояснениями. Ночью и в первой половине дня обойдется без существенных осадков, во второй половине дня будет дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +1...+6 °С, днем +8...+13 °С;

в Киеве ночью +3...+5 °С, днем +10...+12 °С.

Погода в Киевской области 17 марта. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 17 марта синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине. Однако Укргидрометцентр предупреждает граждан о ряде опасностей в субботу и воскресенье, в частности туманы и таяние рек.

Также мы писали, что Днепр может выйти из берегов. Рост уровня воды ожидается как в столице, так и в Бориспольском районе Киевской области в выходные.