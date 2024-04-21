Небезпечні явища, погода в Україні, 22 квітня

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

В Україні у понеділок, 22 квітня, очікується прохолодна погода. Температура повітрязагалом коливатиметься від +14...+19 °С. Окрім того в низці областей очікуються дощі. Також синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку у Карпатах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 22 квітня

У понеділок, 22 квітня, на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Вночі і вдень у низці регіонів очікуються дощі.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі, крім заходу та півдня України, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

у західних областях вночі +1...+6 °С тепла, на поверхні ґрунту 0...-3 °С, вдень +6...+11 °С;

на решті території вночі +3...+8 °С, вдень +10...+15 °С, у південно-східній частині +14...+19 °С.

на високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень мокрий сніг. Температура вночі та вдень близько 0°.

Погода в Україні 22 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 22 квітня

На мешканців столиці і області буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень обійдеться без істотних опадів.

Вітер очікується західний, 7-12 м/с, вночі по області місцями пориви вітру 15-18 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +3...+8 °С, вдень +10...+15 °С;

у Києві вночі +4...+6 °С, вдень +12...+14 °С.

Погода в Київській області 22 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпека на Київщині

В Укргідрометцентрі також попередили, що 18-23 квітня, внаслідок підвищеної водності р. Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, на річці Дніпро у місті Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води.

Вони можуть затопити заплави та понижені прирічкові території.

Небезпека у Київські області. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптики попереджають, що значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується 21-22 квітня на високогір'ї Івано-Франківської області.

Можливе відбудеться сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

"Радимо утриматись від походів на високогір'я!", — закликали в Укргідрометцентрі.

Також помірна сніголавинна небезпека очікується 21-22 квітня на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Низька сніголавинна небезпека, очікується 21-22 квітня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Сніголавинна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми писали, що погода в Україні у понеділок, 22 квітня, буде переважно дощовою. Сильні опади пройдуть у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській і Рівненській областях. На сході денна температура становитиме +17…+20 °С, нічна — до +7 °С, на півдні — +13…+15 °С, у центрі та на півночі — +10…+ 12 °С.

Нагадаємо, 21 квітня, в Одесі через сильний вітер на вулицях міста почали падати дерева. Деякі з них звалилися на припарковані автівки одеситів. Є багато пошкодженого транспорту.