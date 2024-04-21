Небезпечні явища, погода в Україні, 22 квітня

Небезпечна погода — в Укргідрометцентрі розповіли, чого варто остерігатися у понеділок
В Україні у понеділок, 22 квітня, очікується прохолодна погода. Температура повітрязагалом коливатиметься від +14...+19 °С. Окрім того в низці областей очікуються дощі. Також синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку у Карпатах.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 22 квітня
У понеділок, 22 квітня, на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Вночі і вдень у низці регіонів очікуються дощі.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі, крім заходу та півдня України, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- у західних областях вночі +1...+6 °С тепла, на поверхні ґрунту 0...-3 °С, вдень +6...+11 °С;
- на решті території вночі +3...+8 °С, вдень +10...+15 °С, у південно-східній частині +14...+19 °С.
- на високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень мокрий сніг. Температура вночі та вдень близько 0°.
Погода на Київщині 22 квітня
На мешканців столиці і області буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень обійдеться без істотних опадів.
Вітер очікується західний, 7-12 м/с, вночі по області місцями пориви вітру 15-18 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +3...+8 °С, вдень +10...+15 °С;
- у Києві вночі +4...+6 °С, вдень +12...+14 °С.
Небезпека на Київщині
В Укргідрометцентрі також попередили, що 18-23 квітня, внаслідок підвищеної водності р. Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, на річці Дніпро у місті Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води.
Вони можуть затопити заплави та понижені прирічкові території.
Синоптики попереджають
Синоптики попереджають, що значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується 21-22 квітня на високогір'ї Івано-Франківської області.
Можливе відбудеться сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
"Радимо утриматись від походів на високогір'я!", — закликали в Укргідрометцентрі.
Також помірна сніголавинна небезпека очікується 21-22 квітня на високогір'ї східної частини Закарпатської області.
Низька сніголавинна небезпека, очікується 21-22 квітня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
Раніше ми писали, що погода в Україні у понеділок, 22 квітня, буде переважно дощовою. Сильні опади пройдуть у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській і Рівненській областях. На сході денна температура становитиме +17…+20 °С, нічна — до +7 °С, на півдні — +13…+15 °С, у центрі та на півночі — +10…+ 12 °С.
Нагадаємо, 21 квітня, в Одесі через сильний вітер на вулицях міста почали падати дерева. Деякі з них звалилися на припарковані автівки одеситів. Є багато пошкодженого транспорту.
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