Опасные явления, погода в Украине, 22 апреля

Женщина в дождь. Фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник, 22 апреля, ожидается прохладная погода. Температура воздуха будет колебаться от +14...+19 °С. Кроме того, в ряде областей ожидаются дожди. Также синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре .

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Погода в Украине 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. Ночью и днем в ряде регионов ожидается дождь.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью, кроме запада и юга Украины, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

в западных областях ночью +1...+6 °С тепла, на поверхности почвы 0...-3 °С, днем +6...+11 °С;

на остальной территории ночью +3...+8°С, днем +10...+15 °С, в юго-восточной части +14...+19 °С.

на высокогорье Карпат ночью без осадков, днем мокрый снег. Температура ночью и днем около 0°С.

Погода в Украине 22 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 22 апреля

На жителей столицы и области облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем обойдется без существенных осадков.

Ветер ожидается западный, 7-12 м/с, ночью по области местами порывы ветра 15-18 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +3...+8 °С, днем +10...+15 °С;

в Киеве ночью +4...+6 °С, днем +12...+14°С.

Погода в Киевской области 22 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Опасность в Киевской области

В Укргидрометцентре также предупредили, что 18-23 апреля, вследствие повышенной водности Днепра и пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды.

Они могут затопить поймы и пониженные приречные территории.

Опасности в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Синоптики предупреждают, что значительная снеголавинная опасность третьего уровня ожидается 21-22 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области.

Возможно произойдет сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

"Радим воздержаться от походов на высокогорье!", — призвали в Укргидрометцентре.

Также умеренная снеголавинная опасность ожидается 21-22 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Низкая снеголавинная опасность, ожидается 21-22 апреля на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Снеголовичная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что погода в Украине в понедельник, 22 апреля, будет преимущественно дождливая. Обильные осадки пройдут в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Ровенской областях. На востоке дневная температура будет +17…+20 °С, ночная — до +7 °С, на юге — +13…+15 °С, в центре и на севере — +10…+12 °С.

Напомним, 21 апреля, в Одессе из-за сильного ветра на улицах города начали падать деревья. Некоторые из них свалились на припаркованные автомобили одесситов. Есть много поврежденного транспорта.