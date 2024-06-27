Прогноз погоди в Україні на четвер, 27 червня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні в четвер, 27 червня, буде мінливо хмарною. Без опадів. Короткочасні дощі та місцями грози можливі лише на Закарпатті, у Карпатах, а вночі на крайньому сході країни.

Про це в середу, 26 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

На заході країни вітер дутиме з північного сходу, на решті території — з південного сходу. Швидкість вітру становитиме 5–10 м/с. Температура вночі +14...+19 °С, а вдень +25...+30 °С.

У Київській області температура вночі становитиме +14...+19 °С, а вдень +25...+30 °С. У Києві вночі буде +15...+17 °С, а вдень +27...+29 °С. Очікується мінлива хмарність. Без опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища та пожежну небезпеку

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Українського гідрометцентру

Унаслідок значних дощів у басейнах річок Закарпатської області можливе стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках із частковим затопленням понижених місць, особливо в населених пунктах через захаращення русел та водовідвідних канав, формування значного місцевого та схилового стоку. У гірських районах можливе сходження локальних невеликих селевих потоків (І рівень небезпеки — жовтий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

У Криму, південних, більшості центральних, Чернівецькій та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз прогнози від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у четвер, 27 червня, майже по всій території України буде сонячно й сухо. Локальні дощі можуть пройти хіба що в Карпатах. Також є ймовірність дощових хмар над Полтавською й Черкаською областями.

За умови сухої погоди зростає пожежна небезпека — будь-яке вогнище не варто залишати без нагляду.

Температура повітря триматиметься в межах +26...+31 °С. У Харківській області подекуди буде +24...+27 °С.

У Києві буде сухо та сонячно. Стовпчики термометрів піднімуться до +28 °С.

Нагадаємо, унаслідок аномальної спеки у Греції від початку червня загинули шестеро людей. Ще троє туристів вважаються зниклими безвісти.

Також ми повідомляли про те, що антициклон принесе в Україну суху та сонячну погоду. Через спеку найближчими днями буде підвищений рівень пожежної небезпеки.