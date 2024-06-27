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Опасная жара — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня

27 июня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на четверг, 27 июня, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в четверг, 27 июня, будет переменно облачной. Без осадков. Кратковременные дожди и местами грозы возможны только на Закарпатье, в Карпатах, а ночью на крайнем востоке страны.

Об этом в среду, 26 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 27 июня

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Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

На западе страны ветер будет дуть с северо-востока, на остальной территории — с юго-востока. Скорость ветра составит 5–10 м/с. Температура ночью +14...+19 °С, а днем +25...+30 °С.

В Киевской области температура ночью будет +14...+19 °С, а днем +25...+30 °С. В Киеве ночью будет +15...+17 °С, а днем +27...+29 °С. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях и пожарной опасности

Опасная жара - синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 2
Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Украинского гидрометцентра

В результате значительных дождей в бассейнах рек Закарпатской области возможно стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с частичным затоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах из-за загромождения русел и водоотводных канав, формирования значительного местного и склонового стока. В горных районах возможно схождение локальных небольших селевых потоков (I уровень опасности — желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

В Крыму, южных, большинстве центральных, Черновицкой и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз прогнозы от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в четверг, 27 июня, почти по всей территории Украины будет солнечно и сухо. Локальные дожди могут пройти разве что в Карпатах. Также есть вероятность дождевых облаков над Полтавской и Черкасской областями.

При сухой погоде растет пожарная опасность — любой костер не стоит оставлять без присмотра.

Температура воздуха будет держаться в пределах +26...+31 °С. В Харьковской области местами будет +24...+27 °С.

В Киеве будет сухо и солнечно. Столбики термометров поднимутся до +28 °С.

Напомним, в результате аномальной жары в Греции с начала июня погибли шесть человек. Еще трое туристов числятся пропавшими без вести.

Также мы сообщали, что антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду. Из-за жары в ближайшие дни будет повышенный уровень пожарной опасности.

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