Погода в Україні в суботу, 27 квітня — де синоптики обіцяють заморозки

Небезпечне похолодання — синоптики попередили низку областей про сильні заморозки
Погода в Україні в суботу, 27 квітня, буде переважно сухою. Дощі очікуються лише на південному сході та подекуди на сході. Також синоптики попереджають українців, які мешкають у Житомирській, Вінницькій, Львівській, Рівненській та інших областях, про заморозки до +3 °C. Загалом температура повітря по країні вдень становитиме до +20 °C, а місцями й до +26 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 27 квітня
За прогнозом синоптиків, короткочасні дощі, подекуди грозові, пройдуть у більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях. Незначні дощі також очікуються у східних та Запорізькій областях. Вітер північно-західного напрямку, на заході — південно-східного, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +5...+10 °C, у західних, Житомирській та Вінницькій областях +1...+6 °C — на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 °C;
- вдень +15...+20 °C;
- на південному сході вночі +11...+16 °C, вдень +21...+26 °C;
- у Києві вночі +6...+8 °C, вдень +16...+18 °C.
Попередження від синоптиків
Укргідрометцентр попереджає мешканців західних, Житомирської та Вінницької областей про заморозки 0...+3 °C на поверхні ґрунту. Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.
Також фахівці попереджають про значну сніголавинну небезпеку III рівня на високогір'ї Івано-Франківської області (26-27 квітня) та на високогір'ї східної частини Закарпатської області (26-28 квітня). Синоптики радять утриматись від походів у гори.
За даними Укргідрометцентру, 26-30 квітня триватиме підтоплення через підвищення рівнів води на Десні та її притоці річці Снов, на Верхньому Дніпрі. У небезпеці мешканці Чернігівської області — II рівень небезпеки, помаранчевий.
26-27 квітня у верхній частині Кременчуцького водосховища та 26-29 квітня у верхній частині Кам'янського водосховища можливе підтоплення у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях — І рівень небезпеки, жовтий.
26-30 квітня у пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук можливе затоплення прирічкових населених пунктів Одеського району Одеської області — І рівень небезпеки, жовтий.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 27 квітня
"Антициклон (карта) впродовж найближчих вихідних витіснить дощі з України і практично повсюди 27-28 квітня переважатиме суха красива погода із білими хмарками та вітамінним лагідним сонцем", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
За словами експертки, можливі дощі лише на північному сході України, які пройдуть найближчої ночі.
Температура повітря очікується +17...+22 °C, у східних областях +22...+26 °C, у Києві вдень близько +17 °C.
Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.
Також ми писали, що в середу, 24 квітня, по Україні пройшли кольорові дощі. В Укргідрометцентрі пояснили, чи становить загрозу таке атмосферне явище.
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