Погода в Україні в суботу, 27 квітня — де синоптики обіцяють заморозки

Жінки кутаються в теплий одяг через сильні заморозки. Фото: billbrettboston.com

Погода в Україні в суботу, 27 квітня, буде переважно сухою. Дощі очікуються лише на південному сході та подекуди на сході. Також синоптики попереджають українців, які мешкають у Житомирській, Вінницькій, Львівській, Рівненській та інших областях, про заморозки до +3 °C. Загалом температура повітря по країні вдень становитиме до +20 °C, а місцями й до +26 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 27 квітня

За прогнозом синоптиків, короткочасні дощі, подекуди грозові, пройдуть у більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях. Незначні дощі також очікуються у східних та Запорізькій областях. Вітер північно-західного напрямку, на заході — південно-східного, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +5...+10 °C, у західних, Житомирській та Вінницькій областях +1...+6 °C — на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 °C;

вдень +15...+20 °C;

на південному сході вночі +11...+16 °C, вдень +21...+26 °C;

у Києві вночі +6...+8 °C, вдень +16...+18 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від синоптиків

Укргідрометцентр попереджає мешканців західних, Житомирської та Вінницької областей про заморозки 0...+3 °C на поверхні ґрунту. Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Попередження про заморозки в Україні сьогодні, 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Також фахівці попереджають про значну сніголавинну небезпеку III рівня на високогір'ї Івано-Франківської області (26-27 квітня) та на високогір'ї східної частини Закарпатської області (26-28 квітня). Синоптики радять утриматись від походів у гори.

Попередження про сніголавинну небезпеку в Україні сьогодні, 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

За даними Укргідрометцентру, 26-30 квітня триватиме підтоплення через підвищення рівнів води на Десні та її притоці річці Снов, на Верхньому Дніпрі. У небезпеці мешканці Чернігівської області — II рівень небезпеки, помаранчевий.

26-27 квітня у верхній частині Кременчуцького водосховища та 26-29 квітня у верхній частині Кам'янського водосховища можливе підтоплення у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях — І рівень небезпеки, жовтий.

26-30 квітня у пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук можливе затоплення прирічкових населених пунктів Одеського району Одеської області — І рівень небезпеки, жовтий.

Попередження про підтоплення в Україні сьогодні, 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 27 квітня

"Антициклон (карта) впродовж найближчих вихідних витіснить дощі з України і практично повсюди 27-28 квітня переважатиме суха красива погода із білими хмарками та вітамінним лагідним сонцем", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Антициклон над Україною сьогодні, 27 квітня. Фото: facebook.com/tala.didenko

За словами експертки, можливі дощі лише на північному сході України, які пройдуть найближчої ночі.

Температура повітря очікується +17...+22 °C, у східних областях +22...+26 °C, у Києві вдень близько +17 °C.

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.

Також ми писали, що в середу, 24 квітня, по Україні пройшли кольорові дощі. В Укргідрометцентрі пояснили, чи становить загрозу таке атмосферне явище.