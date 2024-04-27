Погода в Украине в субботу, 27 апреля — где синоптики обещают заморозки

Женщины укутываются в теплую одежду из-за сильных заморозков. Фото: billbrettboston.com

Погода в Украине в субботу, 27 апреля, будет преимущественно сухой. Дожди ожидаются только на юго-востоке и местами на востоке. Также синоптики предупреждают украинцев, проживающих в Житомирской, Винницкой, Львовской, Ровенской и других областях о заморозках до +3 °C. В целом температура воздуха по стране будет днем до +20 °C, а местами и до +26 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 27 апреля

По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди, местами грозовые, пройдут в большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях. Небольшие дожди ожидаются в восточных и Запорожской областях. Ветер северо-западного направления, на западе — юго-восточного, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +5...+10 °C, в западных, Житомирской и Винницкой областях +1...+6 °C — на поверхности почвы заморозки 0...+3 °C;

днем +15...+20 °C;

на юго-востоке ночью +11...+16 °C, днем +21...+26 °C;

в Киеве ночью +6...+8 °C, днем +16...+18 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от синоптиков

Укргидрометцентр предупреждает жителей западных, Житомирской и Винницкой областей о заморозках 0…+3 °C на поверхности почвы. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Предупреждение о заморозках в Украине сегодня, 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Также специалисты предупреждают о значительной снеголавинной опасности III уровня на высокогорье Ивано-Франковской области (26-27 апреля) и высокогорье восточной части Закарпатской области (26-28 апреля). Синоптики советуют воздержаться от походов в горы.

Предупреждение о снеголавинной опасности в Украине сегодня, 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, 26-30 апреля будет продолжаться подтопление из-за повышения уровней воды на Десне и ее притоке на реке Снов, на Верхнем Днепре. В опасности жители Черниговской области — II уровень опасности, оранжевый.

26-27 апреля в верхней части Кременчугского водохранилища и 26-29 апреля в верхней части Каменского водохранилища возможно подтопление в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях — І уровень опасности, желтый.

26-30 апреля в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук возможно затопление приречных населенных пунктов Одесского района Одесской области — I уровень опасности, желтый.

Предупреждение о подтоплении в Украине сегодня, 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 27 апреля

"Антициклон (карта) в ближайшие выходные вытеснит дожди из Украины и практически повсюду 27-28 апреля будет преобладать сухая красивая погода с белыми облачками и витаминным ласковым солнцем", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

Антициклон над Украиной сегодня, 27 апреля. Фото: facebook.com/tala.didenko

По словам эксперта, возможны дожди только на северо-востоке Украины, которые пройдут в ближайшую ночь.

Температура воздуха ожидается +17...+22 °C, в восточных областях +22...+26 °C, в Киеве днем около +17 °C.

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.

Также мы писали, что в среду, 24 апреля, по Украине прошли цветные дожди. В Укргидрометцентре объяснили, представляет ли угрозу такое атмосферное явление.