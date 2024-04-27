Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Опасное похолодание — синоптики предупредили ряд областей о сильных заморозках arrow

Опасное похолодание — синоптики предупредили ряд областей о сильных заморозках

27 апреля 2024 05:59
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в субботу, 27 апреля — где синоптики обещают заморозки
Женщины укутываются в теплую одежду из-за сильных заморозков. Фото: billbrettboston.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в субботу, 27 апреля, будет преимущественно сухой. Дожди ожидаются только на юго-востоке и местами на востоке. Также синоптики предупреждают украинцев, проживающих в Житомирской, Винницкой, Львовской, Ровенской и других областях о заморозках до +3 °C. В целом температура воздуха по стране будет днем до +20 °C, а местами и до +26 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 27 апреля

По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди, местами грозовые, пройдут в большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях. Небольшие дожди ожидаются в восточных и Запорожской областях. Ветер северо-западного направления, на западе — юго-восточного, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +5...+10 °C, в западных, Житомирской и Винницкой областях +1...+6 °C — на поверхности почвы заморозки 0...+3 °C;
  • днем +15...+20 °C;
  • на юго-востоке ночью +11...+16 °C, днем +21...+26 °C;
  • в Киеве ночью +6...+8 °C, днем +16...+18 °C.
Какая будет погода в Украине сегодня, 27 апреля - Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине сегодня, 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от синоптиков

Укргидрометцентр предупреждает жителей западных, Житомирской и Винницкой областей о заморозках 0…+3 °C на поверхности почвы. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Где в Украине прогнозируют заморозки сегодня, 27 апреля
Предупреждение о заморозках в Украине сегодня, 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Также специалисты предупреждают о значительной снеголавинной опасности III уровня на высокогорье Ивано-Франковской области (26-27 апреля) и высокогорье восточной части Закарпатской области (26-28 апреля). Синоптики советуют воздержаться от походов в горы.

Где в Украине снеголавинная опасность сегодня, 27 апреля
Предупреждение о снеголавинной опасности в Украине сегодня, 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, 26-30 апреля будет продолжаться подтопление из-за повышения уровней воды на Десне и ее притоке на реке Снов, на Верхнем Днепре. В опасности жители Черниговской области — II уровень опасности, оранжевый.

26-27 апреля в верхней части Кременчугского водохранилища и 26-29 апреля в верхней части Каменского водохранилища возможно подтопление в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях — І уровень опасности, желтый.

26-30 апреля в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук возможно затопление приречных населенных пунктов Одесского района Одесской области — I уровень опасности, желтый.

Где в Украине есть угроза подтопления сегодня, 27 апреля
Предупреждение о подтоплении в Украине сегодня, 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 27 апреля

"Антициклон (карта) в ближайшие выходные вытеснит дожди из Украины и практически повсюду 27-28 апреля будет преобладать сухая красивая погода с белыми облачками и витаминным ласковым солнцем", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко сегодня, 27 апреля
Антициклон над Украиной сегодня, 27 апреля. Фото: facebook.com/tala.didenko

По словам эксперта, возможны дожди только на северо-востоке Украины, которые пройдут в ближайшую ночь.

Температура воздуха ожидается +17...+22 °C, в восточных областях +22...+26 °C, в Киеве днем около +17 °C.

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.

Также мы писали, что в среду, 24 апреля, по Украине прошли цветные дожди. В Укргидрометцентре объяснили, представляет ли угрозу такое атмосферное явление.

погода
Укргидрометцентр
похолодание
Наталка Диденко
синоптик
дождь
прогноз погоды
погода в Украине
апрель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри