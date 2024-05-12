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Небезпечні заморозки в Україні — карта застережень від синоптиків

12 травня 2024 05:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в неділю, 12 травня — де синоптики обіцяють заморозки, грози, дощі
Дівчина змерзла на вулиці. Фото ілюстративне: Freepik
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у неділю, 12 травня, буде помірно теплою, переважно без опадів. Але вночі у північних, Полтавській та Харківській областях очікуються заморозки. Вдень температура повітря у цих регіонах коливатиметься в межах +9...+15°C. Вітер — північний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 12 травня

Найтепліше буде на півдні України та у деяких західних областях, вдень +15...+20°C. На високогір'ї Карпат повітря прогріється до +7...+12°C. На півночі можливі короткочасні дощі, вдень +9...+14°C. 

На Київщині — мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вітер холодний — 5-10 м/с. Вдень всього +9...+14°C. У Києві також пануватиме свіже повітря, +11...+13°C.

Якою буде погода в Україні сьогодні, 12 травня - Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 12 травня. Фото: Укргідрометцентр

Карта заморозків в Україні 12-14 травня 

Вночі 12-го травня у північних, Полтавській та Харківській областях, 13-14 травня у західних, північних та Вінницькій областях — на поверхні ґрунту заморозки до –5°C. На дорогах можлива ожеледиця. 

Заморозки в Україні вночі 12 травня
Карта заморозків в Україні 12-14 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 12 травня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 12 травня в Україні без опадів, на Сумщині пройде невеликий дощ.

"А ось температура повітря дещо знизиться, вночі +3...+8°C, на крайній півночі та північному сході є ймовірність заморозків, протягом дня в Україні потепліє до +10...+16°C, на півдні та на Закарпатті очікується +17...+20°C", — попереджає народний синоптик. 

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 12 травня
Прогноз погоди від Наталки Діденко сьогодні, 12 травня. Скриншот з Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, у Гідрометцентрі назвали регіони, які протягом тижня заллють зливи.

Раніше ми писали, що українські Карпати, замело снігом. На високогір'ї була морозна погода та падав сніг.

Укргідрометцентр
Наталка Діденко
прогноз погоди
температура повітря

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