Погода в Україні в неділю, 12 травня — де синоптики обіцяють заморозки, грози, дощі

Дівчина змерзла на вулиці. Фото ілюстративне: Freepik

Погода в Україні у неділю, 12 травня, буде помірно теплою, переважно без опадів. Але вночі у північних, Полтавській та Харківській областях очікуються заморозки. Вдень температура повітря у цих регіонах коливатиметься в межах +9...+15°C. Вітер — північний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 12 травня

Найтепліше буде на півдні України та у деяких західних областях, вдень +15...+20°C. На високогір'ї Карпат повітря прогріється до +7...+12°C. На півночі можливі короткочасні дощі, вдень +9...+14°C.

На Київщині — мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вітер холодний — 5-10 м/с. Вдень всього +9...+14°C. У Києві також пануватиме свіже повітря, +11...+13°C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 12 травня. Фото: Укргідрометцентр

Карта заморозків в Україні 12-14 травня

Вночі 12-го травня у північних, Полтавській та Харківській областях, 13-14 травня у західних, північних та Вінницькій областях — на поверхні ґрунту заморозки до –5°C. На дорогах можлива ожеледиця.

Карта заморозків в Україні 12-14 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 12 травня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 12 травня в Україні без опадів, на Сумщині пройде невеликий дощ.

"А ось температура повітря дещо знизиться, вночі +3...+8°C, на крайній півночі та північному сході є ймовірність заморозків, протягом дня в Україні потепліє до +10...+16°C, на півдні та на Закарпатті очікується +17...+20°C", — попереджає народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко сьогодні, 12 травня. Скриншот з Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, у Гідрометцентрі назвали регіони, які протягом тижня заллють зливи.

Раніше ми писали, що українські Карпати, замело снігом. На високогір'ї була морозна погода та падав сніг.