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Опасные заморозки в Украине — карта предостережений от синоптиков

12 мая 2024 05:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в воскресенье, 12 мая - где синоптики обещают заморозки, грозы, дожди
Девушка замерзла на улице. Фото иллюстративное: Freepik
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в воскресенье, 12 мая, будет умеренно теплой, преимущественно без осадков. Но ночью в северных, Полтавской и Харьковской областях ожидаются заморозки. Днем температура воздуха в этих регионах будет колебаться в пределах +9...+15°C. Ветер – прохладный, северный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 12 мая

Теплее всего будет на юге Украины и в некоторых западных областях, днем +15...+20°C. На высокогорье Карпат воздух прогреется до +7...+12°C. На севере возможны кратковременные дожди, днем +9...+14°C.

В Киевской области — переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер холодный — 5-10 м/с. Днем +9...+14°C. В Киеве также будет царить свежий воздух, +11...+13°C.

Какая будет погода в Украине сегодня, 12 мая - Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине сегодня, 12 мая. Фото: Укргидрометцентр

Карта заморозков в Украине 12-14 мая

Ночью 12 мая в северных, Полтавской и Харьковской областях, 13-14 мая в западных, северных и Винницкой областях — на поверхности почвы заморозки до –5°C. На дорогах возможна гололедица.

Заморозки в Украине ночью 12 мая
Карта заморозков в Украине 12-14 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 12 мая

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 12 мая в Украине без осадков, в Сумской области пройдет небольшой дождь.

"А вот температура воздуха несколько снизится, ночью +3...+8 °C, на крайнем севере и северо-востоке есть вероятность заморозков, в течение дня в Украине потеплеет до +10...+16 °C, на юге и Закарпатье ожидается +17...+20 °C", — предупреждает народный синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 12 мая.
Прогноз погоды от Наталки Диденко сегодня, 12 мая. Скриншот с Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, в Гидрометцентре назвали регионы, которые в течение недели зальют ливни.

Раньше мы писали, что украинские Карпаты замело снегом. На высокогорье была морозная погода и шел снег.

Укргидрометцентр
Наталка Диденко
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