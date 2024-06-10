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Небезпечний вітер, грози і зливи — у понеділок погода в Україні погіршиться

10 червня 2024 05:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в четвер, 10 червня — де синоптики обіцяють грози, дощі, град, спеку
Жінки ховаються від дощу під парасолею. Фото ілюстративне: PA
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у понеділок, 10 червня, підготувала коктейль з дощу, грози і сильного вітру. Короткочасні дощі пройдуть вночі у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, а вдень Україну, крім південного сходу та сходу, накриють грози. Температура повітря вдень +25...+30 °C. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 10 червня

На західній Україні синоптики прогнозують зливи. Грози пройдуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій, Волинській, Рівненській областях. Денна температура повітря у цих регіонах +22...+27 °C.

Дощі пройдуть на півночі, у центрі, а також в Одеській і Миколаївській областях. Вдень в окремих районах, град та шквали 15-20 м/с. Сухо буде лише у південно-східних та Харківській областях. Стовпчик термометра покаже до +33 °C. 

На Київщині — короткочасні дощі, грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с. Температура повітря вдень +25...+30 °C. У Києві теж очікуться грози, можливо, з сильним вітром і градом. Вдень повітря прогріється до +28 °C. 

Якою буде погода в Україні сьогодні, 10 червня - Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про негоду від Укргідрометцентру

Вночі, 10 червня, в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях синоптики прогнозують грози та сильні пориву вітру, місцями з градом. Вдень, 10 червня, негода продовжиться за винятком східних та південно-східних областей. I рівень небезпечності — жовтий. 

Попередження про сильні грози в Україні 10 червня
Попередження про сильні грози, град, шквали в Україні 10 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 10 червня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 10 червня у західних областях пройдуть сильні зливи, грози, град, шквали. На півночі України, а також у Вінницькій, Черкаській, Одеській областях — короткочасні дощі, грози, можливі шквали з градом. 

"Спека — на півдні, очікується завтра +30...+34 °C. На заході лише +22...+26 °C, хіба в Чернівецькій області до +30 °C. На решті території України +25...+29 °C", — повідомила народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 10 червня
Прогноз погоди від Наталки Діденко 10 червня. Скриншот з Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, 8 червня у Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок цих природніх катаклізмів ніхто не постраждав. 

Також ми писали, що травень-2024 побив 100-літний рекорд у столиці України, він став самим сухим місяцем за минуле століття. 

Укргідрометцентр
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