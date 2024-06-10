Погода в Украине в четверг, 10 июня – где синоптики обещают грозы, дожди, град, жару

Женщины прячутся от дождя под зонтиком. Фото иллюстративное: PA

Погода в Украине в понедельник, 10 июня, подготовила коктейль из дождя, грозы и сильного ветра. Кратковременные дожди пройдут ночью в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, а днем Украину, кроме юго-востока и востока, накроют грозы. Температура воздуха днем +25...+30 °C. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 10 июня

В западной Украине синоптики прогнозируют ливни. Грозы пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской областях. Дневная температура воздуха в этих регионах +22...+27 °C.

Дожди пройдут на севере, в центре, а также в Одесской и Николаевской областях. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Сухо будет только в юго-восточной и Харьковской областях. Столбик термометра покажет до +33 °C.

В Киевской области — кратковременные дожди, грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +25...+30 °C. В Киеве тоже ожидаются грозы, возможно, с сильным ветром и градом. Днем воздух прогреется до +28 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о непогоде от Укргидрометцентра

В ночь на 10 июня в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях синоптики прогнозируют грозы и сильные порывы ветра, местами с градом. Днем, 10 июня, непогода продолжится за исключением восточных и юго-восточных областей. І уровень опасности — желтый.

Предупреждение о сильных грозах, граде, шквалах в Украине 10 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 10 июня

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 10 июня в западных областях пройдут сильные ливни, грозы, град, шквалы. На севере Украины, а также в Винницкой, Черкасской, Одесской областях — кратковременные дожди, грозы, возможны шквалы с градом.

"Жара — на юге, ожидается завтра +30...+34 °C. На западе только +22...+26 °C, разве что в Черновицкой области до +30 °C. На остальной территории Украины +25... +29 °C", — сообщила народный синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 10 июня. Скриншот с Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, 8 июня в Киевской области зафиксировали смерч, а в Тернополе молния попала в жилой дом. В результате этих природных катаклизмов никто не пострадал.

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