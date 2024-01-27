Люди потрапили під негоду. Фото: УНІАН

Погода в Україні, 27 січня, буде хмарною з проясненнями. Очікується невеликий дощ на півдні України з мокрим дощем. Синоптики також попереджають про ожеледицю.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

Читайте також:

Погода в Україні 27 січня

Погода в Україні, 27 січня, у більшості областей України буде хмарною.

"Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с", — мовиться у повідомленні.

Температура повітря:

від -3...+2 °С тепла

вночі у західних областях 0..-5 °С

вдень у південній частині та на Закарпатті +1...+6 °С

В Карпатах помірний сніг; температура вночі -8...-13 °С

вдень -4...-9 °С морозу.

Прогноз погоди на 27 січня по Київщині

Погода на Київщині 27 січня буде хмарною з проясненнями. Очікується невеликий мокрий сніг.

"На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с", — йдеться у повідомленні.

Температура упродовж доби від -3...+2 °С

у Києві протягом доби близько 0°.

Погода на Київзині 27 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні 27 та 28 січня буде переважати хмарна погода. Також в ці дні можливі опади, а саме 27 січня на заході країни очікується дощ та мокрий сніг. Вже в кінці січня та на початку лютого в країні різко потеплішає.