Негода не вщухає —синоптики озвучили новий прогноз для українців
Погода в Україні, 27 січня, буде хмарною з проясненнями. Очікується невеликий дощ на півдні України з мокрим дощем. Синоптики також попереджають про ожеледицю.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні 27 січня
Погода в Україні, 27 січня, у більшості областей України буде хмарною.
"Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с", — мовиться у повідомленні.
Температура повітря:
- від -3...+2 °С тепла
- вночі у західних областях 0..-5 °С
- вдень у південній частині та на Закарпатті +1...+6 °С
- В Карпатах помірний сніг; температура вночі -8...-13 °С
- вдень -4...-9 °С морозу.
Прогноз погоди на 27 січня по Київщині
Погода на Київщині 27 січня буде хмарною з проясненнями. Очікується невеликий мокрий сніг.
"На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с", — йдеться у повідомленні.
- Температура упродовж доби від -3...+2 °С
- у Києві протягом доби близько 0°.
Нагадаємо, в Україні 27 та 28 січня буде переважати хмарна погода. Також в ці дні можливі опади, а саме 27 січня на заході країни очікується дощ та мокрий сніг. Вже в кінці січня та на початку лютого в країні різко потеплішає.
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