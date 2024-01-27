Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Негода не вщухає —синоптики озвучили новий прогноз для українців arrow

Негода не вщухає —синоптики озвучили новий прогноз для українців

27 січня 2024 06:04
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 27 січня
Люди потрапили під негоду. Фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні, 27 січня, буде хмарною з проясненнями. Очікується невеликий дощ на півдні України з мокрим дощем. Синоптики також попереджають про ожеледицю. 

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

Читайте також:

Погода в Україні 27 січня

Погода в Україні, 27 січня, у більшості областей України буде хмарною. 

"Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с", — мовиться у повідомленні.

Температура повітря:

  • від -3...+2 °С тепла
  • вночі у західних областях 0..-5 °С 
  • вдень у південній частині та на Закарпатті +1...+6 °С 
  • В Карпатах помірний сніг; температура вночі -8...-13 °С
  • вдень -4...-9 °С морозу.
На зображенні може бути: карта та текст

Прогноз погоди на 27 січня по Київщині

Погода на Київщині 27 січня буде хмарною з проясненнями. Очікується невеликий мокрий сніг.

"На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с", — йдеться у повідомленні.

  • Температура упродовж доби від -3...+2 °С
  • у Києві протягом доби близько 0°.
Возможно, это изображение 1 человек и текст
Погода на Київзині 27 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні 27 та 28 січня буде переважати хмарна погода. Також в ці дні можливі опади, а саме 27 січня на заході країни очікується дощ та мокрий сніг. Вже в кінці січня та на початку лютого в країні різко потеплішає.

погода
негода
прогноз погоди
погода в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі