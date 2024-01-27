Люди попали под непогоду. Фото: УНИАН

Погода в Украине сегодня, 27 января, облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь на юге Украины с мокрым дождем. Синоптики также предупреждают об гололеде.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 27 января

Погода в Украине 27 января в большинстве областей Украины будет облачной.

"Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

от -3...+2 °С тепла

ночью в западных областях 0..-5 °С

днем в южной части и Закарпатье +1...+6 °С

В Карпатах небольшой снег; температура ночью -8...-13 °С

днем -4...-9 °С.

Прогноз погоды на 27 января по Киевщине

Погода в Киевской области 27 января будет облачной с прояснениями. Ожидается небольшой мокрый снег.

"На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с", — говорится в сообщении.

Температура в течение суток от -3...+2 °С

в Киеве в течение суток около 0 °С.

Погода на Киевщине 27 января. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 27 и 28 января будет преобладать облачная погода. Также в эти дни возможны осадки, а именно 27 января на западе страны ожидается дождь и мокрый снег. Уже в конце января и начале февраля в стране резко потеплеет.