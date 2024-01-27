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Непогода не утихает — синоптики озвучили новый прогноз для украинцев

27 января 2024 06:04
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 27 января
Люди попали под непогоду. Фото: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине сегодня, 27 января, облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь на юге Украины с мокрым дождем. Синоптики также предупреждают об гололеде.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 27 января

Погода в Украине 27 января в большинстве областей Украины будет облачной.

"Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • от -3...+2 °С тепла
  • ночью в западных областях 0..-5 °С
  • днем в южной части и Закарпатье +1...+6 °С
  • В Карпатах небольшой снег; температура ночью -8...-13 °С
  • днем -4...-9 °С.
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Прогноз погоды на 27 января по Киевщине

Погода в Киевской области 27 января будет облачной с прояснениями. Ожидается небольшой мокрый снег.

"На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с", — говорится в сообщении.

  • Температура в течение суток от -3...+2 °С
  • в Киеве в течение суток около 0 °С.
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Погода на Киевщине 27 января. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 27 и 28 января будет преобладать облачная погода. Также в эти дни возможны осадки, а именно 27 января на западе страны ожидается дождь и мокрый снег. Уже в конце января и начале февраля в стране резко потеплеет.

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