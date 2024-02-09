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Негода вируватиме наповну — синоптики розповіли про погоду на сьогодні

9 лютого 2024 06:33
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні в п'ятницю, 9 лютого — прогноз від синоптиків - де похолодає і дощитиме
Людина ховається від вітру і снігу. Фото: pixabay
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у п'ятницю 9 лютого, за даними синоптиків, буде хмарною, але з проясненнями. Загалом по території країни, крім півдня, очікується мокрий сніг та дощ. В Карпатах та на Закарпатті місцями значні опади. У північній частині на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме 0°...+5° С, вдень — 4°...+9° С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 9 лютого

"Температура у північній частині, східних та Полтавській областях протягом доби -2°...-3° С (вночі на Чернігівщині та Сумщині -6...-11° морозу), на решті території вночі 0...+5° С, вдень — +4...+9° С, на півдні країни, місцями на Закарпатті та Прикарпатті +10...+15° С", — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, прохолоди додаватиме вітер. З напрямками південно-східний та східний він матиме пориви 7-12 м/с. В Карпатах місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні 9 лютого
Погода в Україні 9 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 9 лютого

У столичному регіоні також буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують мокрий сніг, а вдень на півдні області він буде з дощем. Відтак, на дорогах ожеледиця.

"Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області протягом доби від +2°...-3° С", — повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві вночі очікується 0°...-2° С, вдень — 0°...+2° С.

Негода вируватиме наповну — синоптики розповіли про погоду на сьогодні - фото 2
Погода на Київщині 9 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У п'ятницю, 9 лютого, у північній частині та на Київщині на дорогах фіксуватиметься ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Погода в Україні 9 лютого. Фото: Укргідрометцентр
Негода в Україні 9 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у цьому році лютий передбачається не такий, як зазвичай. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині близьким до норми. Тому сильних морозів в останній місяць зими не варто очікувати. 

Також ми писали, що харківський бабак Тимко спрогнозував, що весна в цьому році настане через шість тижнів. Крім того, в бабака запитали, що українцям допоможе виграти війну проти РФ.

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