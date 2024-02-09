Погода в Україні в п'ятницю, 9 лютого — прогноз від синоптиків - де похолодає і дощитиме

Негода вируватиме наповну — синоптики розповіли про погоду на сьогодні
Погода в Україні у п'ятницю 9 лютого, за даними синоптиків, буде хмарною, але з проясненнями. Загалом по території країни, крім півдня, очікується мокрий сніг та дощ. В Карпатах та на Закарпатті місцями значні опади. У північній частині на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме 0°...+5° С, вдень — 4°...+9° С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 9 лютого
"Температура у північній частині, східних та Полтавській областях протягом доби -2°...-3° С (вночі на Чернігівщині та Сумщині -6...-11° морозу), на решті території вночі 0...+5° С, вдень — +4...+9° С, на півдні країни, місцями на Закарпатті та Прикарпатті +10...+15° С", — йдеться в повідомленні.
Разом з тим, прохолоди додаватиме вітер. З напрямками південно-східний та східний він матиме пориви 7-12 м/с. В Карпатах місцями можливі пориви 15-20 м/с.
Погода на Київщині 9 лютого
У столичному регіоні також буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують мокрий сніг, а вдень на півдні області він буде з дощем. Відтак, на дорогах ожеледиця.
"Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області протягом доби від +2°...-3° С", — повідомляє Укргідрометцентр.
У Києві вночі очікується 0°...-2° С, вдень — 0°...+2° С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
У п'ятницю, 9 лютого, у північній частині та на Київщині на дорогах фіксуватиметься ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Нагадаємо, у цьому році лютий передбачається не такий, як зазвичай. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині близьким до норми. Тому сильних морозів в останній місяць зими не варто очікувати.
Також ми писали, що харківський бабак Тимко спрогнозував, що весна в цьому році настане через шість тижнів. Крім того, в бабака запитали, що українцям допоможе виграти війну проти РФ.
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